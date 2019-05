Guaidó varsler nye protester i Venezuela

Guaidó sier torsdag at opposisjonen vil demonstrere mot pågripelsen av Edgar Zambrano, visepresident i landets opposisjonskontrollerte nasjonalforsamling, og for å avsette president Nicolás Maduro.

– Lørdag tar vi til gatene i alle Venezuelas delstater, sier Guaidó, flankert av opposisjonspolitikere.

Forrige uke ble fem drept og 233 pågrepet under et mislykket forsøk på å få militæret til å vende seg mot Maduro. Det mislykkede forsøket har utløst en klappjakt på opposisjonspolitikere i Venezuela.

Fernando Llana / AP / NTB scanpix

Amerikansk hjelp

Guaidó sier også at han skal ha et krisemøte med Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) for å diskutere «forfølgelsen» av opposisjonspolitikere.

Guaidó utelukker ikke at opposisjonen kan takke ja til amerikansk militær intervensjon.

– 200 år siden i dag slapp frihetsforkjemperen Simon Bolivar inn 5000 britiske soldater i kampen for uavhengighet, sier Guaidó.

Politikere søker tilflukt

Kunngjøringen om nye protester kommer dagen etter at Zambrano ble pågrepet. Tre andre opposisjonspolitikere har søkt asyl i Spanias og Italias ambassader i landet.

– Jeg vil ikke gi dette dopsmuglende diktaturet muligheten til å vise meg frem som et trofé eller et gissel. Jeg er takknemlig for at Italia har mottatt meg, skriver opposisjonspolitiker Americo de Grazia på Twitter.

De Grazia er blant opposisjonspolitikerne som er anklaget for å ha vært involvert i forsøket på å avsette president Nicolás Maduro forrige uke.

Venezuelas høyesterett besluttet tirsdag at flere opposisjonspolitikere, som anklages for forræderi, opprør og konspirasjon, skal etterforskes.