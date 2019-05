– Dette er siste sjanse for å komme ut av den fastlåste situasjonen, insisterte May da hun la frem planen tirsdag.

Medlemmene i det britiske Parlamenentet vil få muligheten til å stemme over om det skal gjennomføres en ny brexit-avstemning. Det sa statsminister Theresa May under en pressekonferanse tirsdag.

– Utmeldingsavtalen vil inkludere et krav om å stemme over hvorvidt det skal gjennomføres en ny folkeavstemning, sa May.

I sin tale advarte May også de folkevalgte om at de som sier nei til planen, i realiteten vil stemme for å stanse brexit, og at de dermed ikke vil levere i overensstemmelse med hva det britiske folket stemte i folkeavstemningen i 2016.

Mays nye plan ble møtt med mistro allerede før hun offentliggjorde forslagene på et pressemøte i London tirsdag. Kritikere mener at Mays nye plan kun inneholder kosmetiske endringer sammenlignet med forslagene som tidligere er blitt nedstemt av Parlamentet.

Imponerer ikke partifeller

Det er tre år siden Storbritannia stemte for å forlate EU. Det er nesten to måneder siden den egentlige utmeldelsesdatoen.

Planen May la frem tirsdag er statsministerens fjerde forsøk på å komme til enighet over brexit i Parlamentet.

Til tross for at statsministeren gir de folkevalgte muligheten til å stemme over om det skal holdes en ny folkeavstemning, er mange av medlemmene i Parlamentet allerede fast bestemt på å stemme mot avtalen, skriver Reuters.

Mays løfte om å la de folkevalgte stemme over om det skal holdes en ny folkeavstemning om brexit, er i tråd med hva mange opposisjonspolitikere har krevd.

Hun kom med en klar oppfordring til de folkevalgte tirsdag:

– Jeg har inngått et kompromiss, når ber jeg dere om å inngå et kompromiss.

Mays partifelle, Simon Clarke, sier at han hadde gitt sin støtte til Mays avtale, men at etter talen «er det umulig å støtte avtalen», skriver han på Twitter.

I supported the PM at MV3, to try to get us out on 29 March. But this speech from the PM means there is no way I will support the Withdrawal Agreement Bill. — Simon Clarke MP (@SimonClarkeMP) May 21, 2019

Til tross for at May gir Parlamentet muligheten til å stemme over om det skal holdes en ny folkeavstemning, kommer hun fortsatt til å argumentere mot dette. Det opplyser en av Mays talspersoner til Reuters.

Ga Labour skylden for brexit-sammenbrudd

I forrige uke ble det klart at forhandlingene mellom Labour og De konservative brøt sammen. Samtalene pågikk i seks uker og «nådde så langt som de kunne», sa Labour-leder Jeremy Corbyn.

May pekte mot splittelsen i Labour som årsaken til at samtalene om et brexit-kompromiss brøt sammen.

– Spesielt har det vært vanskelig å takle det faktum at det ikke er en felles holding i Labour om hvorvidt de vil gjennomføre brexit eller holde en ny folkeavstemning som kan reversere det, sa May under et partiarrangement forrige uke.

Vil gå av

Tidligere har May lovet å gå av som statsminister dersom hun kan sikre at brexitavtalen hun har fremforhandlet med EU, godkjennes i Parlamentet. Hun har også gått med på å fastslå en tidsplan for hennes egen avgang.

– Vi er blitt enige med henne om at hun og jeg skal møtes etter den andre avstemningen for å bli enige om en tidsplan for valget av en ny leder for de konservative, sa toryenes partitopp Graham Brady etter at medlemmer av den såkalte 1922-komiteen i det konservative partiet holdt et møte med May torsdag i forrige uke.

Tidligere utenriksminister Boris Johnson har seilt opp som favoritt til å ta over som Tory-leder etter May.