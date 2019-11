Skjerpet straff for tsjekker for drap på nordmann i Praha

I tingretten ble mannen i 20-årene dømt til 15 års fengsel, men både mannen og påtalemyndigheten anket.

Ankedomstolen kjente mannen skyldig i fire straffbare forhold, og skjerpet straffen.

En sakkyndig psykolog mener at prognosen for rehabilitering er dårlig for den dømte, går det fram av rettsdokumentene.

Bare måneder før drapet ble mannen dømt for ran, melder NRK. Han skal nå sone i et høyrisikofengsel.

Det er uvisst om dommen ankes til landets Høyesterett.

Det var i oktober i fjor at nordmannen fra Sogn og Fjordane ble funnet drept i et butikkområde utenfor Praha. Han var på ferie i byen sammen med en annen person da han ble drept.

Fem dager etter ble to menn pågrepet og siktet for alvorlig kroppsskade med døden til følge, samt tyveri, uautorisert bruk av kort og forfalskning.

Den andre er dømt til 18 måneders fengsel for tyveri.