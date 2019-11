25-årig politiker vekker oppsikt: Irettesatte «gamlingene» i parlamentet under klimatale

Denne uken holdt Chlöe Swarbrick et flammende innlegg til støtte for en ny klimalov da den oppsiktsvekkende ordvekslingen fant sted. Det Newzealandske parlamentet debatterte «Zero Carbon Bill», som setter et mål for nullutslipp i landet før 2050.

Swarbrick er folkevalgt for «Green party», som tilvarer Miljøpartiet de grønne i Norge. Hun gjorde et poeng ut av at hennes generasjon ikke har tid til å vente på klimahandling.

– I år 2050 blir jeg 56 år. Akkurat nå er gjennomsnittsalderen for dette parlamentet 49 år, sa hun.

Under denne setningen fikk hun tilrop mot alderen sin fra salen. I setningen etter svarer hun med samme mynt:

– OK, boomer, sier hun.

Begrepet «boomer» er kort for babyboomere, som på norsk kalles etterkrigsgenerasjonen. Men begrepet har ifølge CNN gått viralt på det sosiale mediet TikTok, og fått et annet innhold for yngre generasjoner. I denne konteksten er en «boomer» en arrogant, selvrettferdig og avdanket gamling.

– Dette høres kjent ut

Da Unge Venstre-leder Sondre Hansmark så videoen, tenkte han:

– Dette hørtes kjent ut. Vi føler oss utsatt for det samme.

Tankene gikk umiddelbart til en rekke kritiske Facebook-innlegg mot klimastreikende ungdom. Han mener den yngre generasjonen stadig blir latterliggjort for manglende realisme.

– Vi har politikere som er i komplett utakt med meningene til store deler av befolkningen. Avstanden mellom generasjonene er enorm, sier han.

Hansmark sikter til en meningsmåling gjort av Klassekampen i januar. Den viste at en tredjedel av befolkningen ønsker å stoppe olje- og gassleting i Norge. Men dette blir ikke reflektert i Stortinget, mener han. Han ser i stedet at unge blir møtt med en «realitetsorientering» fra generasjonen over når radikal klimapolitikk fremmes.

– Jeg opplever at vi ikke blir hørt. Den mest brukte frasen er jo: «så fint at dere er engasjerte», som ikke er særlig overbevisende. Det tror jeg også Gretha Thunberg tenkte da hun fikk snakke for FN. Hun hylles for engasjementet, men blir ikke hørt.

«Anerkjenner at man ikke kan vinne en dypt polarisert debatt»

Hvem som ropte på Swarbrick og om vedkommende forsto begrepet, er ikke kjent i pressen. Flere har imidlertid påpekt at personen som tekstet opptaket av Swarbrick i parlamentet, ikke forsto tegningen. «OK, Berma», het det i tekstingen.

We apologise for the error, and have updated the captions accordingly. Clearly we need to start doing all-office meme briefings.

Cordially,

- the @nzparliament social media team https://t.co/RbNNtmE64Z — NZ Parliament (@NZParliament) November 5, 2019

Parlamentet har senere rettet feilen. Swarbrick selv forteller i et Facebook-innlegg at hun har gjort folk sinte. Til nettavisen Stuff forklarer hun at hun er lei av å diskutere med en generasjon som ikke lytter til faktabasert argumentasjon.

– «OK boomer» anerkjenner at man ikke kan vinne en dypt polarisert debatt, sier hun til avisen. I stedet har hun erkjent at tiden kommer bedre til nytte andre steder.

Denne apatien kjenner Hansmark seg igjen i, også i sitt eget parti. Unge Venstre har ved flere anledninger kritisert egen regjering for ikke å kutte klimagassutslipp hurtig nok.

– Det er de unge som risikerer å måtte leve i en verden der alle verdens korallrev er døde og polisen er smeltet. Det kommer ikke de eldste representantene på Stortinget til å merke særlig til, sier han.

Sammenligner med situasjon i Stortinget

I forbindelse med hendelsen i New Zealand trekker Hansmark frem en situasjon på Stortinget i mars i år. Der ble kulturforskjellene mellom generasjonene tydelig da 19 år gamle Hulda Holtvedt entret scenen. En rekke sykmeldinger i Miljøpartiet de grønne førte til at hun måtte steppe inn som tidenes yngste parlamentariske leder.

Olav Olsen

Etter å ha levert en tordentale om klima fra talerstolen, ble hun irettesatt av Senterpartiets Nils T. Bjørke, som sitter i Stortingets presidentskap, skriver Dagbladet:

– Jeg vil bemerke at «flopp» ikke er et parlamentarisk uttrykk, sa Bjørke strengt etter at Holtvedt hadde brukt begrepet.

Bemerkningen var av det mer uskyldige slaget, sammenlignet med hendelsen i New Zealand, men Holtvedt sier hun kjenner seg igjen i hendelsen med Swarbrick:

– Det er dessverre sånn at noen blir veldig provosert av unge som hevder seg og mener ting i politikken. Dette blir ekstra tydelig i klimasaken, som jo i seg selv er en maktkamp mellom generasjoner. Men unge kan også ha en helt spesiell mobiliseringskraft, sier hun til Aftenposten.

Stortinget hadde hatt gått av å ha flere unge, mener Hansmark. I dag er snittalderen på 46,1 år.

Torsdag ble «Zero Carbon Bill» vedtatt i det Newzealandske parlamentet. Loven omtales av The Guardian som historisk og hyllet verden rundt for å være progressiv.