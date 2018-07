Retten i München understreket Beate Zschäpes alvorlige skyld i dommen som ble kunngjort onsdag formiddag. Hun fikk livsvarlig fengsel og ble dømt for medvirkning til dette:

Ni drap på menn med utenlandsk bakgrunn,

To bombeangrep (her omfatter dommen 32 konkrete drapsforsøk)

Drap en politibetjent og drapsforsøk på en annen

Flere bankran

Brannstiftelse og forsøk på drap

Deltagelse i terrorforbund

I flere år levde de tre medlemmene av Nasjonalsosialistisk undergrunn (NSU) under jorden. Da de ble avslørt i 2011, tok to av dem umiddelbart livet av seg. Den tredje var Beate Zschäpe. Hun tente på huset trioen hadde bodd i og meldte seg etter hvert for politiet.

6. mai 2013 entret hun for første gang den vindusløse høysikkerhetssalen kalt A 101, Oberlandsgericht München. Utenfor sto køer av journalister og publikum som ikke fikk plass i den lille salen sammen med rasende og fortvilte demonstranter. Fem år og drøyt to måneder senere er oppmøtet utenfor salen igjen stort.

Zschäpe har stort sett vært taus i retten. I desember 2015 lot hun en skriftlig erklæring bli lest høyt. Bare to ganger nå i sommer har hun selv sagt noe. Hun kaller seg et offer, benekter å ha medvirket og hevder at høyreekstremt tankegods ikke lenger betyr noe for henne.

Retten trodde henne ikke.

KAI PFAFFENBACH/REUTERS/NTB scanpix

Fremmedhat var drapsmotivet

Åtte av de ti drepte er menn med tyrkisk bakgrunn, en var greker og den siste var en politikvinne.

Drapene skjedde i flere delstater i perioden 2000–2007, og politiet etterforsket ikke rasistiske eller høyreekstreme motiver ordentlig før etter at NSU ble avslørt. Saken har kjørt dype kiler inn mellom den tyrkiske minoriteten og det tyske storsamfunnet.

Bevisene som er funnet mot Uwe Mundlos og Uwe Bönhardt, dokumenterer entydig at de var nynazister og at drapene var fremmedfiendtlig motivert.

PETER KNEFFEL/AP/Scanpix

Når tyske medier skal forklare sakens dimensjoner, sammenligner de prosessen med gigantiske rettssaker langt tilbake i historien, knyttet til rettsoppgjøret etter andre verdenskrig eller mot RAF-terroristene på 70-tallet.

For de 438 forhandlingsdagene fordelt over drøyt fem år har hatt betydning langt utover de direkte berørte. – Saken har ikke bare målt de fem anklagedes skyld, men også belyst tyske avgrunner, skriver Süddeutsche Zeitung.

Tyskerne har stilt seg smertefulle spørsmål om hvordan høyreekstremister kunne gå under jorden og drepe i år etter år uten å bli tatt, nettopp i Tyskland, landet som mener å ha lært leksen etter krigen.

Fakta: Gigant-rettssaken i tall Saken har vart i fem år, to måneder og fem dager. I årenes løp har det vært 438 forhandlingsdager. Anklagen er på 488 sider. Saken har kostet det offentlige 66 millioner euro (620 millioner kroner). De fem anklagede har 14 forsvarere. 91 ofre og pårørende er representert av 58 bistandsadvokater. Åtte dommere (av dem tre reservedommere) har deltatt. 597 vitner er hørt. Sakspapirene fyller 1000 permer, tilsammen en halv million sider. Ni saker mot andre NSU-hjelpere etterforskes fortsatt. Kilde: Merkur og Bild

MICHAEL DALDER/REUTERS/NTB scanpix

Fire menn også tiltalt

Etter at de tre i NSU gikk under jorden, hadde de et helt hjelpeapparat av andre høyreekstreme rundt seg. Fire av disse har også stått på tiltalebenken i München, anklaget for ulik grad av medvirkning:

Den profilerte nynazisten Ralf Wohlleben skaffet blant annet våpenet drapene på de ni mennene ble utført med. Han fikk ti år i fengsel for medvirkning.

skaffet blant annet våpenet drapene på de ni mennene ble utført med. Han fikk ti år i fengsel for medvirkning. Holger G. stilte sitt navn og identitetspapirer til rådighet for NSU. Under rettssaken har han gjort lite vesen av seg. Han ble dømt til tre års fengsel for å ha støttet et terrorforbund.

stilte sitt navn og identitetspapirer til rådighet for NSU. Under rettssaken har han gjort lite vesen av seg. Han ble dømt til tre års fengsel for å ha støttet et terrorforbund. André E. har provosert retten med nazislagord på T-skjorter og det er blitt kjent at han har tatovert «Dø, jøde, dø» på magen. Han hjalp blant annet med falske identiteter. Han ble dømt til to år og seks måneder i fengsel for å ha støttet et terrorforbund.

har provosert retten med nazislagord på T-skjorter og det er blitt kjent at han har tatovert «Dø, jøde, dø» på magen. Han hjalp blant annet med falske identiteter. Han ble dømt til to år og seks måneder i fengsel for å ha støttet et terrorforbund. Carsten S. overleverte selve våpenet til NSU-trioen. Han har indisk bakgrunn og forlot for mange år siden den høyreekstreme scenen. Han sto frem som homofil, har siden jobbet som sosialarbeider og vitnet mot sine tidligere kamerater. Carsten S. har fått vitnebeskyttelse og nytt navn. Han ble dømt til tre år, men etter lovgivning som gjelder ungdom slik at han neppe må sone.