Flydrama da Air China-pilot forsøkte å skjule e-sigarett

Luftfartsverket CAAC oppgir at hendelsen fant sted tirsdag da et fly var på vei fra Hongkong til Dalian i det nordøstlige Kina. Ifølge luftfartsverket røyket en av flygerne en e-sigarett.

For å hindre at røyken spredte seg til andre deler av flyet, skal vedkommende ha skrudd av luftesystemet i flyet, hvorpå oksygennivået falt og alarmen gikk. For å hindre ytterligere oksygenfall, dykket flyet skarpt og gikk på et tidspunkt ned til 3000 meter over havet.

Ingen av de 162 om bord ble skadd som følge av hendelsen, som fortsatt er under etterforskning av CAAC.