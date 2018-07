Den risikofylte operasjonen for å få 12 gutter og fotballtreneren deres ut av den oversvømte grotten i Nord-Thailand, fortsetter tirsdag morgen.

De siste to dagene har et lag på 18 dykkere, assistert av over 80 andre dykkere, klart å få ut åtte av guttene, fire på søndag og fire på mandag.

Det samme laget med 18 dykkere dro på nytt inn i grotten tidlig tirsdag morgen, norsk tid, opplyser en kilde til Aftenposten. Planen er å hente ut de fem som er igjen, de fire siste barna og fotballtreneren deres. Da hadde andre dykkere brukt de siste 20 timene til å sette ut nye luftflasker der det er behov for dem gjennom grotten.

– Redningsteamet må selv velge hva de gjør

Det var mandag kveld ikke avklart om dykkerne ville ha kapasitet til å få med seg både de fire guttene og treneren, 25 år gamle Ekkapol Chantawong.

– Det er noe redningsteamet må avgjøre, sa redningsoperasjonens leder, fungerende guvernør Narongsak Osatanakorn, da han avholdt sin daglige pressekonferanse i Mae Sai mandag kveld lokal tid.

Han opplyste at dykkerne i utgangspunktet hadde dimensjonert sitt opplegg slik at de skulle være i stand til å hente ut fire personer av gangen. Om de skulle velge å ta ut fem den siste gangen, måtte det bli opp til ekspertene å avgjøre.

Men under en pressekonferanse tirsdag gjorde guvernøren det klart at de hadde bestemt seg for å forsøke å få de gjenværende fem ut samtidig. Han sa også at tirsdagens redningsoperasjon startet klokken 10.08, lokal tid.

Det regner kraftig i området ved grotten

Fotballaget og treneren deres skulle utforske grotten da de ble overrasket av flomvann fra kraftig regn den 23. juni. Guttene hadde vært på fotballtrening, og turen inn i grotten var trolig i anledning av at en av guttene hadde bursdag. Kaker og kjeks som de hadde med seg for å feire fødselsdagen, skal ha bidratt til at de overlevde i 9–10 dager før de ble funnet.

Regntiden har akkurat begynt i det nordlige Thailand, og faren for enda mer regn har bekymret redningsledelsen. De siste dagene har det vært relativt lite regn, men tirsdag morgen regner det kraftig i Mae Sai. Det regnet sammenhengende i minst fem-seks timer. Spørsmålet er om det vil fortsette.

Under regntiden kan det regne i en uke av gangen, opplyser lokalbefolkningen. Det kan imidlertid ta noe tid fra det begynner å regne til det renner ned i grottesystemet under Doi Nang Nong-fjellet.

Guttene som er ute, spurte etter sjokoladepålegg

De første åtte guttene som er blitt reddet, ser ut til å være i fin fysisk form, opplyste thailandske myndigheter tirsdag.

De har i utgangspunktet blitt servert en risbasert grøt, for at magene deres skal få tid til å vende seg til mer fast føde. Men da noen av guttene ba om brød med sjokoladepålegg, ga legene etter.

– For øyeblikket er det ikke noe vi er bekymret over, alle er trygge, sa Thailands helseminister Jesada Chokedamrongsuk, ifølge Reuters.

Foreldrene har ikke fått møte guttene ennå

Det er mistanke om at to av guttene kan ha en lungeinfeksjon. Men de fire guttene som kom ut først, har gått omkring rundt sengene sine.

– Guttene er fotballspillere. De er sterke og motstandsdyktige mot infeksjoner, sa Jesada da han fikk spørsmål om hvordan guttene hadde overlevd.

Guttene har ennå ikke fått treffe foreldrene sine, på grunn av risikoen for infeksjoner. Men foreldrene har kunnet se barna sine gjennom et vindu. De kommer trolig til å bli værende på sykehuset i en uke for å gjennomgå tester.