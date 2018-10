Tidligere sykepleier tilstår drap på 100 pasienter

Da dommeren spurte Niels Högel om han var skyldig etter tiltalen, svarte 41-åringen ja.

– Det jeg har innrømmet, det skjedde, sa han etter at rettssaken ble innledet i den tyske byen Oldenburg.

Saken er den største massedrapssaken i Tyskland siden andre verdenskrig. Högel står tiltalt for med overlegg å ha gitt pasienter overdoser av medisin, slik at de fikk hjertestans og han kunne redde dem i siste liten. I svært mange tilfeller endte det fatalt for pasientene.

Mange pårørende møtte tirsdag fram for å følge rettssaken, som ble innledet med ett minutts stillhet for ofrene. Deretter leste aktor Daniela Schiereck-Bohlmann opp navnene på alle pasientene som Högel står tiltalt for å ha drept.

Etterforskerne mener at sykepleieren var motivert av forfengelighet og kjedsomhet. Han ønsket å få anerkjennelse for å ha reddet liv. Pasientene var fra 34 til 96 år gamle, og det ser ut som om de var tilfeldige ofre.

Pågrepet i 2005

Tyskeren har allerede tilbrakt nesten ti år bak murene for to pasientdrap, men saken har vokst i omfang mens han har sittet inne. I november i fjor opplyste påtalemyndigheten at han tok livet av så mange som 100 pasienter.

Det er heller ikke utenkelig at det riktige tallet er rundt 200, men det vil neppe kunne dokumenteres, ettersom mange av pasientene er kremert.

Högel arbeidet i perioden fra 1999 til 2005 ved sykehuset i Oldenburg og ved et helsesenter i Delmenhorst like ved. Han ble pågrepet allerede i 2005, og tre år senere ble han dømt til sju års fengsel for drapsforsøk.

Påførte pasienter hjerteinfarkt

Etter press fra pårørende ble det ny rettssak i 2014-2015, og her ble han funnet skyldig i drap og drapsforsøk på fem andre ofre. Dommen lød på 15 års fengsel, som er lovens strengeste straff i Tyskland.

Under rettssaken erkjente Högel at han med vilje hadde påført rundt 90 pasienter hjertestans for å oppleve følelsen av å kunne gjenopplive dem.

Det var disse uttalelsene som førte til nye undersøkelser av pasienter som hadde dødd ved de to sykehusene.

Overrasket

Den raske tilståelsen tirsdag kom overraskende på flere av de fremmøtte.

– Jeg forventet ikke at det skulle skje i dag. Nå har vi mulighet til å gjøre noen virkelige framskritt, sier Christian Marback, en av over 120 pårørende som har saksøkt Högel.

Mange pårørende mener det var en skandale at Högel fikk mulighet til å drepe pasienter i år etter år uten at sykehusene eller politiet reagerte.

I forbindelse med etterforskningen er levningene til mer enn 130 mennesker gravd opp og undersøkt. Alle var pasienter som døde mens Högel var på jobb.

Det er ventet at rettssaken vil pågå helt fram til mai neste år.