Russlands militære oppbygging i Libya bekreftes av anonyme militære kilder både i Moskva og London.

– Kontingenten er blitt sendt inn de siste månedene, sier russiske militære kilder til avisen RBC.

De russiske spesialstyrkene er utplassert i den østlige delen av Libya hvor Russland allerede har bygget opp to militærbaser i havnebyene Tobruk og Benghazi.

Mohamed Ben Khalifa / AFP

Britiske kilder: – Ekstremt urovekkende

«Moskva marsjerer mot Nord-Afrika», hevder den britiske avisen The Sun, som med henvisning til anonyme Whitehall-kilder mener russerne også har utplassert luftforsvarsmissiler og Kalibr-missiler.

– Det er ekstremt urovekkende at Russland ønsker å åpne en ny front mot Vesten i Libya, men det bør ikke komme som en overraskelse, sier lederen for utenrikskomiteen, Tom Tugendhat, til avisen.

De britiske påstandene om at Russland går inn i Libya for å kunne drukne Europa med flyktninger, blir møtt med latter i Moskva.

Men russerne legger ikke skjul på at de styrker sitt nærvær.

ESAM OMRAN AL-FETORI / SCANPIX

Moskva: Beskytter russiske økonomiske interesser

– Håper britiske medier at Russland kommer for å rydde opp i rotet som den vestlige koalisjonen lagde i Libya for syv år siden, svarer det russiske utenriksdepartementet.

– I Libya har Russland først og fremst økonomiske mål, sier den russiske Midtøsten-eksperten Dmitrij Frolovskij til avisen RBC, som mener situasjonen er ganske annerledes enn i Syria.

ESAM OMRAN AL-FETORI / SCANPIX

Slik gjør Russland comeback i Libya

Russland hadde flere titalls prosjekter i Libya før krigen brøt ut i 2011 og NATO bombet Gaddafis styrker.

I kaoset som fulgte, måtte russerne skrinlegge flere titalls store prosjekter innen olje, bygg, atomenergi og helse.

Russerne skal allerede ha levert militærutstyr til flere militsgrupper som kjemper om makten.

Det russiske oljeselskapet Tatneft og Rosgeo hadde forhandlinger med det libyske nasjonale oljeselskapet i Moskva forrige uke.

Russlands jernbaneselskap RZD er i ferd med å gjenoppta planene om å bygge en jernbane mellom byene Benghazi og Sirte. Planene ble stoppet under krigen i 2011.

I tillegg har Russland inngått en storkontrakt om å selge korn til Libya for fem milliarder kroner.

I mellomtiden prøver Moskva å holde seg inne med de største partene, både general Haftar i øst og den vestlige-støttede regjeringen i vest.

MAXIM SHEMETOV / SCANPIX

Så kaotisk er Libya syv år etter at Norge bombet

Kampene i Tripoli i september er de hardeste siden sommeren 2014, og viser at kaoset fortsatt råder etter at NATO styrtet Gaddafi i 2011.

De ferskeste kartene fra Liveuamap viser at Libya er et lappeteppe av konflikter og ulike militser.

Liveuamap

FN har satset på en fredsprosess med en midlertidig regjering under Fayez al-Sarraj i Tripoli og vestlige Libya. I øst har generalen Khalifa Haftar delvis kontroll.

De ulike militsgruppene er blitt så rike og mektige siden 2011 at eksperter betegner dem som «supermilitser».

De kontrollerer all forretningsvirksomhet, finans, transport, sikkerhet og offentlige etater.

Nye kamper etter Facebook-poster

– De nye kampene er et kraftig tilbakeslag for FNs plan, sier Libya-eksperten Frederic Wehrey til The Washington Post.

ESAM OMRAN AL-FETORI / SCANPIX

De siste kampene skal ifølge WP ha blusset opp etter at en militsleder i Tripoli la ut Facebook-bilder som viste at krigsherrene lever i luksus med dyre biler og kostbare ferieturer mens Libya ligger i ruiner.

Italia arrangerer i november en konferanse i Palermo for å diskutere fredsprosessen i landet.