Forrige uke ble det kjent at Wikileaks-grunnlegger Julian Assange går til sak mot Ecuador for brudd på «grunnleggende rettigheter». Han har bodd i asyl ved den ecuadorianske ambassaden i seks år.

I mars i år mistet Assange internettilgang, ble fratatt mobiltelefonen, og ble nektet å ta imot gjester på ambassaden.

Ambassaden begrunnet det med at han hadde brutt en skriftlig avtale fra i fjor, der han forpliktet seg til ikke å blande seg inn i andre lands anliggender.

I tillegg skal Assange ha fått beskjed om å stelle bedre med katten som holder ham med selskap i leiligheten.

Katten vil bli gitt bort eller flyttet, om dette ikke skjer. Katten er blitt populær på Twitter og har over 36.000 følgere.

Han kan også miste retten til politisk asyl hos Ecuador dersom han ikke følger reglene, ifølge et memo The Guardian skal ha fått tilgang til.

– Det er som et fengselsregime. Det nye regimet strider imot den grunnleggende verdigheten han har som asylsøker, sier Assanges advokat Carlos Poveda.

På egen hånd

Gjennom denne perioden har han vært ettersøkt og ønsket utlevert av svenske, britiske og amerikanske myndigheter.

Derfor har han ikke forlatt ambassaden siden han flyttet inn. Ambassaden har tidligere holdt samtaler med Storbritannia på vegne av Assange, som nå virker å ha mistet gunsten hos den ecuadorianske staten.

– Vi er ikke Assanges advokater, heller ikke representanter for den britiske regjeringen. Denne saken skal løses mellom Assange og Storbritannia, sier landets utenriksminister José Valencia til nyhetsbyrået Reuters.

Anklaget for voldtekt i Sverige

Assange kom til den ecuadorianske ambassaden i juni 2012.

Det skjedde i etterkant av at han hadde blitt anklaget og etterlyst for voldtekt av to svenske kvinner i 2010.

Svensk politi utstedte en internasjonal arrestordre på ham i november 2010, før han meldte seg selv til britisk politi måneden etter.

Da ble han løslatt mot en kausjon på omtrent 2,2 millioner norske kroner, en sum som ble gitt av flere av Assanges profilerte venner, ifølge The Guardian.

Britiske myndigheter har i etterkant ment at vilkårene for kausjonen ikke ble oppfylt, og har siden ønsket å pågripe ham.

I Sverige ble etterforskningen avsluttet i 2017, fordi påtalemyndigheten ikke fant det sannsynlig å få utlevert Assange i overskuelig fremtid.

Likevel har svenskene understreket at etterforskningen kan komme til å bli gjenopptatt dersom situasjonen skulle endre seg før foreldelsesfristen i 2020.

Blandet seg i presidentvalget

Samtidig som det har pågått et politisk spill rundt Julian Assange i Europa, har 47-åringen også vært omdiskutert og blitt holdt under nøye oppsikt i USA.

Mye av grunnen til det er at det under Hillary Clintons presidentvalgkamp ble publisert 70.000 private e-poster sendt fra Clintons valgkampsjef John Podesta på nettstedet Wikileaks.

Det er blitt hevdet at e-postene var med på å vippe valget i Donald Trumps favør, mens andre mente at Clinton slapp billig unna etter avsløringene.

Det er ennå ikke kjent hvordan Assange fikk tilgang til e-postene. Hittil har han nektet å avsløre kildene sine overfor FBI, men har sagt at informasjonen ikke kom fra noen statlige aktører.

Kan bli sendt til Russland

I mai hevdet The Guardian at ecuadorianske myndigheter har spionert på Assange i lang tid. Det skal ha skjedd både inne i og utenfor ambassaden ved hjelp av overvåkingskameraer.

Sikkerhetsteamet med ansvar for oppdraget skal ha vært døgnbemannet og registrert informasjon om alle Assanges besøkende og hans oppførsel.

Likevel skal ikke sikkerhetstjenesten ha loggført noen av samtalene som har funnet sted så lenge australieren har bodd der.

Avisen mener også å vite at Ecuador ønsker å sende ham til et nytt land. Cuba, Venezuela og Russland nevnes som mulige destinasjoner. Det er også muligheter for at USA vil ønske å få ham utlevert, rapporterer avisen.