Har gjort funn fra flystyrten i Indonesia. Én viktig ting er fortsatt ikke funnet.

Vrakdeler, hjul, seter og flere omkomne, er hentet opp fra sjøen utenfor Java i Indonesia, der 189 personer omkom i forrige ukes flystyrt.

– Det dreier seg om mange små vrakdeler, flyhjul og seter. Alt er fullstendig ødelagt og i biter, sier Isswarto, som går under kun ett navn og som leder marinens lete- og redningsavdeling.

– Vi satte ned en fjernstyrt ubåt og så mange vrakdeler og flere omkomne. Der var også to hjul fra flyet og den ene siden av flyets skrog, sier leder for letearbeidet, Muhammad Syaugi.

Torsdag fant dykkere flyets ferdskriver.Nå fortsetter letingen etter Lion Air-flyets taleregistrator. Håpet er at informasjon fra de to enhetene skal kunne kaste lys over årsaken til flystyrten.

Taleregistratoren inneholder opptak av alle samtaler i cockpiten. Ferdskriveren registrerer data knyttet til flyvningen, som hastighet, lufttrykk og høyde.

De to enhetene finnes på alle fly og ligger innkapslet i oransje bokser, men kalles i dagligtale for svarte bokser.

Binsar Bakkara / TT NYHETSBYRÅN

Letemannskapene har også funnet deler av flyets motorer, opplyser marinens talsmann Agung Nugroho.

Området dykkerne saumfarer, ligger på sjøbunnen om lag 25–35 meter under havoverflaten, nordøst for øya Java. Fredag fant de færre kroppsdeler enn tidligere i uken.

– De ligger spredt over alt og noen kan ha blitt fraktet bort med havstrømmen, sier Isswarto.

Det nesten splitter nye Boeing 737 MAX 8-flyet, blant de mest avanserte i verden, styrtet i sjøen mandag, rundt 13 minutter etter avgang fra Jakarta. Alle de 181 passasjerene og besetningen på åtte mistet livet.