Timer før etterforskere skulle saumfare Saudi-Arabias konsulat ble vaskepersonell sendt inn

Tyrkisk politi og en saudiarabisk delegasjon undersøkte mandag kveld konsulatet i Istanbul. Iført hvite drakter og blå hansker saumfarte etterforskningsteamet bygningen, det siste stedet hvor journalisten Jamal Khashoggi er blitt observert.

Anklagene mot Saudi-Arabias rolle i forsvinningen til journalisten og dissidenten Khashoggi har fortsatt å hagle denne uken, to uker etter han forsvant etter å ha gått inn dørene til konsulatet i den tyrkiske storbyen.

Tyrkiske myndigheter har offentlig uttrykt frustrasjon over at de er blitt nektet å søke gjennom eiendommen.

Etter en telefonsamtale mellom kong Salman av Saudi-Arabia og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, snudde saudierne.

I en uttalelse fra kongedømmet på den arabiske halvøy takket Salman Erdogan for å være positiv til en «felles arbeidsgruppe», som skal undersøke hva som har skjedd med Khashoggi.

Fakta: Hvordan forsvant Jamal Khashoggi? 28. september: Den saudiarabiske journalisten og dissidenten Jamal Khashoggi besøker Saudi-Arabias konsulat i Istanbul fordi han må ordne et dokument som trengs for at han skal kunne gifte seg med sin tyrkiske forlovede. Han blir bedt om å komme tilbake uken etter. I løpet av helgen får han en telefon fra konsulatet som ber ham hente dokumentene 2. oktober. 2. oktober: Klokken 03.13: To privatfly fra Riyadh lander på Atatürk flyplass i Istanbul tidlig om morgenen. Blant passasjerene er det tyrkiske medier omtaler som spesialstyrker og etterretningsagenter, de utgjør et team på 15 personer. De sjekker inn på et hotell i nærheten av det saudiarabiske konsulatet i Istanbul, senere samme dag forlater de hotellet. Klokken 13.14: Jamal Khashoggi går inn på konsulatet. Han har på forhånd gitt sine to telefoner til kjæresten og bedt henne ringe etter hjelp hvis han ikke kommer ut. Hun blir stående utenfor til klokken ett om natten, Khashoggi kommer aldri ut til henne. Rundt klokken 16.00: Det har gått nesten tre timer siden Khashoggi gikk inn i bygningen, da forlater seks biler med saudiarabiske tjenestemenn konsulatet. To andre biler drar til generalkonsulens residens som ligger 200 meter unna. Klokken 17.15: Nok et fly med saudiarabiske tjenestemenn lander i Istanbul. En time senere forlater flyet flyplassen, på vei mot Riyadh mellomlander det i Egypt. Rundt klokken 20.00: Bilene forlater residensen. Tyrkiske ansatte ved residensen blir bedt om å ta seg fri. Klokken 22.46: Flyet som ankom klokken 03.13 tirsdag forlater Istanbul. Det flyr til Dubai i De forente arabiske emirater. 3. oktober Tyrkiske myndigheter begynner forsiktig å etterforske hvor Khashoggi er, de etterspør blant annet hjelp fra Saudi-Arabia og tillatelse til å gjennomsøke konsulatet. Nyhetsbyrået Reuters melder at Jamal Khashoggi har forsvunnet. Rundt midnatt forteller flere anonyme tyrkiske tjenestemenn at deres etterretningstjenester antar at Khashoggi er blitt drept. Kilder: The New York Times, The Guardian, AFP og Reuters

Petros Giannakouris / AP / NTB scanpix

Bøtter, mopper og vaskemiddel

Få timer før det tyrkiske rettsmedisinske teamet ankom konsulatet, ble et rengjøringsteam fotografert på vei inn til konsulatet. Vaskerne kom med bøtter, mopper og flasker med det som syntes å være vaskemiddel, skriver The Washington Post.

Det tyrkiske etterforskningsteamet som gikk gjennom konsulatet skal ha «luktet kjemikalier», ifølge to ikke navngitte kilder som har vært i kontakt med etterforskerne.

– De prøver å gjøre narr av oss og samarbeidsvilligheten vår, sier en av kildene.

Krisemøte i Riyadh

Mandag ankom USAs utenriksminister Mike Pompeo Saudi-Arabias hovedstad Riyadh for å møte kong Salman. Bakgrunnen for møtet er forsvinningen av Khashoggi.

Under besøket skal Pompeo også spise middag med den mektige kronprinsen Mohammed bin Salman, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

USAs president Donald Trump snakket mandag i 20 minutter med kong Salman. Ifølge Trump avviste Salman noe kjennskap til hva som skjedde med journalisten og dissidenten.

– For meg så hørtes det ut som om disse kanskje kunne ha vært skurkaktige drapsmenn. Hvem vet? sa Trump til pressen etter telefonsamtalen med kong Salman mandag.

Leah Millis / AP / NTB scanpix

Kan innrømme drap

Flere medier, deriblant CNN og The New York Times, melder at kongedømmet på den arabiske halvøy forbereder å innrømme at Khashoggi døde som følge av et feilslått avhør.

En person som er kjent med de saudiarabiske myndighetenes planer, sier til The New York Times at avhøret ble beordret av en etterretningsagent som er «en venn» av kronprins Mohammed bin Salman, populært kalt MBS.

Ifølge den samme personen skal avhøret ha blitt godkjent av kronprinsen, og han skal ha gitt grønt lys for å frakte Khashoggi tilbake til Saudi-Arabia med makt.

Etter at kong Salman kom til makten i 2015 har det skjedd en betydelig konsolidering av makten i hans gren av Saud-dynastiet. Blant annet ble Salmans fetter Mohammed bin Nayaf strippet for tittelen som kronprins og MBS ble tronarving. I etterkant har kronprinsen i sikret seg stadig større kontroll, og har vært på flere sjarmoffensiver i vesten.

Alastair Grant / AP / NTB scanpix

Kronprinsen «sjokkert»

Anklagene rettet mot Saudi-Arabia har kommet fra flere hold. Som igjen har ført til unison fordømmelse av kongedømmet.

Blant annet har flere selskaper valgt å trekke seg fra den globale investeringskonferansen i Riyadh, populært omtalt som «Davos in the desert».

Flere lobbyistselskaper har også annullert kontrakter de har inngått med myndighetene i Saudi-Arabia.

Ifølge flere av rådgiverne til kronprins Mohammed bin Salman er han «sjokkert» over den internasjonale fordømmelsen etter forsvinningen av Khashoggi, skriver The New York Times.