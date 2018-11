Flere drept i Taliban-angrep i Afghanistan

Mellom 14 og 20 afghanske soldater ble drept etter at militante fra taliban angrep en militærbase i Khawja Ghar-distriktet i Takhar ved 1-tiden natt til torsdag, opplyser to talspersoner for lokale myndigheter til DPA.

Mellom 10 og 16 andre ble såret i angrepet, legger de til.

Kort tid senere ble det meldt om et annet angrep i Jaghori-distriktet i Ghazni-provinsen, der både sivile og lokale politistyrker havnet i en skuddveksling med taliban-opprørere.

Kampene i området pågår fortsatt torsdag formiddag, ifølge lokale myndigheter. Minst 13 politifolk er drept i kampene hittil.

Taliban gikk også til angrep mot en politistilling i Wardak-provinsen. Fem politifolk ble drept, og tre er såret.

Opprørsgruppa har påtatt seg ansvaret for angrepene i Ghazni og Wardak via sin talsperson Zabihullah Mijahid.