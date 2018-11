Kinesisk by forbyr hunder utendørs på dagtid

Det er Wenshan som i sine vedtekter nå legger ned forbud mot hundelufting på dagtid og dessuten totalforbyr bikkjer adgang til parker, kjøpesentre, idrettsplasser og andre offentlige steder, melder AP.

I tillegg kan hundens bånd ikke være lengre enn én meter, og barn kan ikke lufte dyrene.

Borgerlig under Mao

Reglene i Wenshan, en by med omtrent 450.000 tobente innbyggere, regnes som noe av det mest restriktive i et land som fra før har ganske strenge regler for hundehold.

Mange byer har likevel regler om hvor store hunder man kan ha i enkelte områder. I Beijing er det formelt forbudt å holde store hunder i byens sentrum.

Da kommunistlandets grunnlegger Mao Zedong styrte, var kjæledyrhold ansett som borgerlig, men det er blitt mer populært de senere år etter hvert som folk er blitt mer velstående.

Ifølge Goumin Wang, et sosialt nettsted for hundeeiere, er det 34 millioner av dem i Kina og tilsammen nesten 51 millioner hunder.

Hissig debatt

Ifølge en nettside drevet av kinesiske myndigheter har Wenshans nye regler skapt hissig debatt.

Enkelte er glade fordi de føler seg tryggere i gatene, men eiere av hunder er misfornøyde med at de kun kan lufte hunden sin tidlig på morgenen eller sent på kvelden.

Prikker for båndtvangbrudd

Et annet sted i Kina, i Jinan-provinsen, har myndighetene innført et prikksystem for hundeeiere – ikke ulikt det som ofte brukes for bilføreres trafikkovertredelser.

Hundeeiere som får for mange påpakninger, 12 prikker, mister hunden sin til de har tatt et kurs som viser at de kan være ansvarlige eiere.

Unnlatelse av å plukke opp etter hunden gir straff. Det gir også brudd på båndtvangen, noe som resulterer i tre prikker, og en gjentagelse gir seks prikker til.

Hittil har 1430 eiere fått prikker, og 122 har mistet hunden sin, skriver South China Morning Post, en avis i Hongkong.

Færre spiser hund

Kinas forhold til hunder pleier ellers som oftest å få oppmerksomhet i vestlige land i juni.

Da går hundekjøttfestivalen i Yulin av stabelen. Det har også vært gjort forsøk på å få et forbud mot spising av hundekjøtt i landet.

Dette har ikke ført frem, men tradisjonen er i kraftig tilbakegang.

