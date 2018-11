Aldri har et kongressvalg fått så mye oppmerksomhet. Det ble kalt en folkeavstemning over Donald Trumps presidentskap. Nå har vi resultatet. Hva sier det om Trumps muligheter for å bli gjenvalgt om to år?

– Det er ikke noe entydig svar på hva resultatet betyr for presidentvalget. Det er et sprikende valgresultat, sier USA-ekspert Jan Arild Snoen.