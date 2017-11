I slutten av oktober kunngjorde NASA at de hadde sett et hittil ukjent objekt som raste gjennom vårt solsystem i enorm hastighet. Sensasjonen besto i at dette var den første oppdagelsen av en gjenstand som beveger seg mellom flere solsystemer.

Objektet fikk i første omgang navnet A/2017 U1, men forskere som jobber med et teleskop ved Universitetet i Hawaii, har dessuten døpt det 'Oumuamua. Det uttales omtrent Åo-muø-muø og betyr på hawaiisk «den første budbringer langveisfra».

Har analysert funnene

Nå har forskerne analysert det de hittil har klart å finne ut om gjesten, melder NASAs Jet Propulsion Laboratory i en pressemelding. De foreløpige funnene er publisert i tidsskriftet Nature. Her er noen av dem:

Asteroiden er 400 meter lang, men kanskje bare 10 meter i diameter. Den har dermed en slags sigarform. Tidligere avlange objekter har aldri vært mer enn tre ganger lengre enn de er tykke.

Den har trolig fløyet rundt i vår galakse Melkeveien i flere hundre millioner år før den stakk innom oss.

Den spinner rundt sin egen akse i løpet av drøyt syv timer.

Overflaten har en rødlig farge og er fast. Den har ikke noe støv rundt seg slik andre asteroider har.

Den består av stein og kanskje metaller. Den inneholder ikke vann eller is. Objektet er dermed en asteroide og ikke en komet – som først antatt.

Sigarasteroiden kom til oss fra der den lyse stjernen Vega nå befinner seg på stjernehimmelen. Men selv med en gjennomsnittlig fart på 95.000 km/t er det 300.000 år siden den var der i strøket, og da var ikke stjernen der.

Da den ble slynget rundt vår sol den 9. september, hadde den en fart på ekstreme 315.000 km/t – eller 87 kilometer i sekundet.

NASA/JPL-Caltech

– Et lykketreff

Det var det NASA-støttede teleskopet på Hawaii som oppdaget 'Oumuamua.

– Det var et lykketreff at teleskopet vårt så på rett sted til rett tid for å fange dette historiske øyeblikket. Denne lykkelige oppdagelsen er et resultat av NASAs innsats for å finne, følge og kartlegge objekter som potensielt kan true vår planet, sier NASAs Lindley Johnson i en uttalelse.

Nå er 'Oumuamua ca. 200 millioner kilometer fra Jorden. Den vil passere Jupiters bane i mai og krysse Saturns bane i januar 2019 på vei vekk herfra i retning stjernebildet Pegasus.