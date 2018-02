Presidenten diskuterte mandag saken med amerikanske guvernører.

I møtet gjentok Trump sin kritikk av politifolk som unnlot å gå til aksjon for å stanse gjerningsmannen på skolen.

– Jeg tror virkelig at jeg hadde løpt inn dit selv om jeg ikke hadde hatt noe våpen, sa presidenten.

17 mennesker ble drept i massakren på en videregående skole i Parkland i Florida tidligere denne måneden. Den 19 år gamle antatte gjerningsmannen ble pågrepet.

Vil bevæpne lærere

I etterkant av drapene har Trump lansert flere mulige tiltak for å redusere risikoen for skoleangrep i USA. Han har tatt til orde for å heve aldersgrensen for kjøp av automatvåpen til 21 år, og å bevæpne lærere.

På møtet med guvernørene understreket presidenten at han ikke mener alle amerikanske lærere bør gå med våpen. Han vil vurdere å gi våpen og våpentrening til lærere med et «naturtalent», som for eksempel har vist at de er gode i baseball eller golf.