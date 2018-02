Tysklands statsminister Angela Merkel og hennes kristenkonservative parti CDU har forhandlet med sitt bayerske søsterparti CSU og sosialdemokratiske SPD om en ny storkoalisjon. De tre sitter også i regjering sammen i dag.

I dag ble de tre partiene enige om en koalisjonsavtale, tre dager på overtid.

Nyhetsbyrået DPA melder at partiene er enige om fordelingen av ministerposter, men at enkelte mindre spørsmål gjenstår om selve regjeringsplattformen.

– Schulz blir utenriksminister

Ifølge Der Spiegel er det nå klart at sosialdemokratene i SPD skal lede både uteriks-, finans- og arbeidsdepartementet.

SPD-leder Martin Schulz blir ifølge partikilder ny utenriksminister, mens Hamburg-ordfører Olaf Scholz blir finansminister.

SPD har allerede i dag utenriksministeren og arbeids- og sosialministeren, mens CDU har hatt finansministeren. Det regnes som en viktig seier for sosialdemokratene å overta denne posten.

Posten som innenriksminister går til CSUs leder Horst Seehofer, ifølge DPAs kilder. Innenriksministeren vil samtidig få utvidet sin portefølje.

Uravstemning

Før alt er endelig avgjort, skal 460.000 SPD-medlemmer stemme over forhandlingsresultatet. Det er beregnet å ta rundt tre uker. Først når flertallet av disse har gitt sin tilslutning, kan en ny regjering dannes.

Det er ventet at denne avstemningen kan bli jevn. Skepsisen til en ny storkoalisjon med de konservative er betydelig i partiet etter det svært dårlige valgresultatet partiet fikk i høst, og spesielt venstresiden og ungdommene i partiet har mobilisert mot det de oppfatter som fire nye år i Merkels skygge.

Søreide: - Bra for Tyskland

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide mener det er bra for Tyskland, bra for Europa og bra for Norge hvis det stemmer at de tyske regjeringssamtalene er i mål.

– Det er veldig bra at de er kommet til enighet. Det er bra for Tyskland, for Europa og bilateralt, sier Søreide til NTB.

– Så lenge man har holdt på med forhandlingene og hatt en regjering som på mange måter har vært et forretningsministerium, så er det naturlig nok mange ting som det har vært vanskelig å diskutere og få avklart, påpeker hun.