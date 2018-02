Trumps partifelle stengte staten med dramatisk soloprotest

Den amerikanske staten er stengt ned for andre gang på én måned. Det skjedde klokken seks norsk tid. Denne gangen var det fordi én senator, republikaneren Rand Paul fra Kentucky, med overlegg blokkerte en avstemming som kunne ha forhindret nedstengningen.

Paul protesterte fordi han mener et nytt budsjettforlik vil øke USAs statsgjeld uforsvarlig mye. Senatoren sa i en lang tale at han ønsket å rette søkelyset mot sine egne partifellers motstridende politikk, og kalte det «toppen av hykleri» at det konservative partiet nå vil øke gjelden.

– Republikanerne protesterte når det var Obama og demokratene som skapte underskudd. Synes de virkelig det er helt greit å bruke tusen milliarder dollar mer enn vi har i inntekter nå? sa Paul til CNN torsdag kveld.

Paul var en av republikanerne som utfordret Donald Trump i primærvalgkampen.

Kan åpne igjen etter noen timer

Paul holdt debatten i Senatet gående hele torsdag kveld. Ved midnatt (klokken seks norsk tid) løp finansieringen av den amerikanske staten ut, som følge av det forrige midlertidige budsjettforliket.

Dermed fikk ikke senatet gjennomført en avstemning som kunne ha vedtatt et budsjettforlik.

Flere av Pauls partifeller var oppgitt over demonstrasjonen. Det er ikke første gang Paul lager trøbbel for partiet – han var også med å senke forsøket på å fjerne Obamacare.

– Jeg vet han vil understreke et poeng, og jeg er enig med ham på mange punkt i prinsippet, men vi er i en krisesituasjon her, sa Pauls kollega Jim Cornyn.

Paul kan imidlertid ikke blokkere avstemningen i det uendelige. Det er forventet at senatet begynner avstemming klokken ett i natt. Det er uklart hvor lenge staten vil være stengt i praksis.

Forlik uten kutt

Dermed har den amerikanske staten stengt ned for andre gang på mindre enn en måned, om enn bare for en natt.

Dette skjer fordi partiene ikke klarer å bli enige om et budsjett som kan få det nødvendige flertallet i begge kamrene i kongressen. I lang tid har de i stedet vedtatt midlertidige budsjettforlik av kortere og lengre varighet.

Lederne for de to partiene kunngjorde denne uken at de hadde fått i land en budsjettavtale som skulle hindre at staten stengte ned. Avtalen var et sjelden kompromiss mellom de to partiene. Den skulle vare i to år.

Budsjettavtalen innebærer mer penger til forsvaret, samt til ulike offentlige tjenester og til å møte narkoepidemien. Tilsammen økes disse budsjettene med rundt 300 milliarder dollar.

Dette var også problemet, ifølge Rand Paul. For å få i stand avtalen har begge partiene nemlig fått mer penger til sine prioriterte områder, men det er lite som kuttes.

Problemene kan føres helt tilbake til 2013. Da inngikk partiene en tvungen avtale kalt en «sequester». Det var igjen resultatet av en tidligere krise som nesten veltet økonomien over ende og førte til The Budget Control Act. For å finne en løsning satte kongressen ned et tverrpolitisk utvalg som skulle foreslå budsjettkutt og skattereformer for å redusere gjelden. De la også inn en automatisk binding dersom kongressmedlemmene ikke godtok utvalgets anbefalinger: da ville det automatisk settes i verk strenge sparetiltak.

Det la et tak på hvor mye staten kunne bruke av utgifter, blant annet til militæret, fra 2013 til 2021. Disse bindingene er altså partiene nå enige om å oppheve.

Vil stemme mot

Det andre kammeret i kongressen, Representantenes hus, må også vedta budsjettforliket. Demokratenes leder, Nancy Pelosi, har sagt at hun vil stemme mot, og holdt sin egen soloprotest onsdag, da hun snakket sammenhengene i over åtte timer. Grunnen er at forliket ikke inkluderer en løsning for de såkalte «dreamers», USAs ulovlige innvandrere som kom til landet som barn.

President Trump opphevet den såkalte DACA-ordningen i fjor høst, som ga dem midlertidig opphold. Presidenten har sagt at han ønsker å gi innvandrerne mulighet for statsborgerskap dersom han til gjengjeld får penger til å bygge muren mot Mexico. Men de to partiene klarte altså ikke å komme til enighet om denne problemstillingen, og inngikk derfor et forlik som ikke inkluderte innvandring.