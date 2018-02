Senatet enige om omfattende budsjettavtale

Budsjettavtalen har en totalramme på 400 milliarder dollar, ifølge McConnell. Den innebærer en betydelig økning i forsvarsbudsjettet, samt i budsjettene til ulike offentlige tjenester i USA. Tilsammen økes disse budsjettene med rundt 300 milliarder dollar.

Økningen i forsvarsbudsjettet har vært sterkt ønsket fra republikanernes side, og McConnell sier han er strålende fornøyd.

– Dette vil endre eksisterende forsvarsgrenser som har hemmet våre væpnede styrker og satt vår nasjonale sikkerhet på spill, sier han.

Ifølge ikke navngitte tjenestepersoner er også over 90 milliarder dollar til krisehjelp, samt en økning i myndighetens gjeldstak, inkludert i avtalen.

Må godkjennes igjen

Enigheten i Senatet er et langt og viktig steg for å unngå at den offentlige sektoren i USA igjen blir stengt. Midlene fra den midlertidige budsjettavtalen som ble inngått 23. januar, løper ut torsdag.

Nyheten kommer dagen etter at Representantenes hus godkjente et midlertidig budsjett. Ettersom Senatets versjon av budsjettet er endret betraktelig, må det igjen godkjennes av Representantenes hus før det trer i kraft.

Jonathan Ernst / Reuters / NTB scanpix

Her er det imidlertid ventet mer motstand. De konservative republikanerne i gruppen House Freedom Caucus er ventet å motsette seg avtalen, noe som innebærer at republikanernes flertallsleder Paul Ryan er avhengig av stemmer fra demokratene for å få den igjennom.

Demokratenes mindretallsleder Nancy Pelosi har uttalt at dette ikke er aktuelt uten en avtale som innebærer en juridisk løsning som beskytter immigrantene som har kommet til USA gjennom DACA-programmet, også kalt «Dreamers».

–Uten en forpliktelse fra Ryan på linje med forpliktelsen fra McConnell, har ikke denne pakken min støtte, sa hun, med henvisning til at McConnell har lovet en debatt om ulike «Dreamers»-forslag denne måneden, gitt at offentlig sektor ikke blir stengt.

Pablo Martinez Monsivais / AP / NTB scanpix

Truer med nedstengning

Ryan har på sin side sagt at han kun er villig til å ta opp en «Dreamers»-avtale dersom president Donald Trump støtter den.

–Han har gitt et veldig oppriktig og velvillig tilbud, som bør være utgangspunktet vårt, sier han.

Den nye budsjettavtalen må også godkjennes og signeres av nettopp Trump. Da han signerte den midlertidige løsningen i januar, sa han at han er åpen for en avtale som omfatter innvandrere, bare «den er bra for landet vårt».

– Men hvis vi ikke får endret den amerikanske immigrasjonsloven, så stenger vi bare ned. Det er det verdt for landet vårt. Jeg ville frydet meg over en nedstengning hvis det ikke blir ordnet opp i disse greiene, sa Trump tirsdag.

Gjeldsproblemer

Ønsket om å heve gjeldstaket, som ble nådd i fjor, og samtidig øke det offentlige forbruket ytterligere, faller ikke nødvendigvis i god jord hos alle.

CNBC-kommentator Jake Novak påpeker at USAs samlede gjeld har eksplodert i løpet av de siste årene, og mener det er direkte ansvarsløst å øke budsjettene rett etter et skattekutt på nærmere 1.500 milliarder dollar.

–Grunnloven gir kongressen makt over pengesekken, så sjansene for at dette stopper i nærmeste fremtid ser ut til å være lik null. Selv ikke da USAs kredittvurdering ble nedgradert i 2011, ble Washington kurert for sin forbruksavhengighet. Det er skremmende å tenke på hva som kreves for å skremme dem nok til å endre holdning, skriver han.