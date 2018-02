Schulz kunngjorde tirsdag sin egen umiddelbare avgang i SPDs partihovedkvarter i Berlin. Samtidig nominerte en enstemmig partiledelse Andrea Nahles til ny SPD-leder.

Valget av ny partileder finner imidlertid først sted 22. april og inntil da er det bestemt at Olaf Scholz, som nå er ordfører i Hamburg, fungerer som leder.

Schulz ga allerede i forrige uke beskjed om at han kom til å gå av, og at Andrea Nahles trolig kom til å ta over partiledervervet.

Schulz har fått kraftig kritikk av partifeller etter at han lanserte seg selv om utenriksminister i en ny koalisjonsregjering med kristendemokratene i CDU og CSU.

Etter valget i september sa Schulz at det var uaktuelt å gå inn i en ny storkoalisjon med kristendemokratene, og han har også fastslått at han ikke kom til å bli minister i en ny regjering.

SPD, CDU og CSU er blitt enige om en felles regjeringsplattform, men avtalen må først få klarsignal i en avstemning blant SPDs 460.000 medlemmer. Hvis et flertall sier nei, blir det etter alt å dømme nyvalg.

Schulz håper at partimedlemmene vil la seg overtale av Nahles til å stemme ja til at SPD deltar i en ny trepartiregjering. Avstemningen pågår mellom 20. februar og 4. mars.

Nahles er nå SPDs gruppeleder i nasjonalforsamlingen. Hun tilhører partiets venstrefløy og var fra 2013 til 2017 arbeids- og sosialminister i statsminister Angela Merkels tredje regjering.