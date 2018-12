NÅ: Politiaksjon i Strasbourg

Ifølge en talsmann for politiet er det mulig at den antatte gjerningsmannen, 29 år gamle Cherif Chekkat, gjemmer seg i et av husene i området.

Fransk politi har vært i høy beredskap helt siden angrepet mot julemarkedet i Strasbourg tirsdag, der tre personer ble drept og 13 såret. Kort tid etter angrepene tirsdag skal en taxisjåfør ha satt av 29-åringen i det aktuelle området som nå er sperret av, ifølge politiet.

Torsdag ble et tredje offer erklært død etter angrepet. I tillegg har en fjerde person ligget hjernedød siden tirsdag kveld.

En talsmann for franske myndigheter, Benjamin Griveaux, sier til fransk TV at mer enn 700 politifolk og sikkerhetsstyrker torsdag deltar i jakten på Cherif Chekatt, den antatte gjerningsmannen bak angrepet på julemarkedet i Strasbourg.

– Det viktigste er at vi finner ham så fort som mulig, sier han.

Internasjonal jakt

29-åringen jages nå i flere europeiske land, og både Frankrike og Tyskland har skjerpet grensekontrollen. Frykten er at Chekatt allerede har rukket å flykte fra landet. Etter terrorangrepet i Paris i november 2015 tok det politiet fire måneder å finne den eneste gjenlevende gjerningsmannen, som ble pågrepet i Brussel i mars 2016.

I tillegg er 1.800 soldater utplassert rundt om i Frankrike for å sikre gater og områder med mange folk, opplyser Griveaux. Han oppfordrer samtidig bevegelsen «de gule vestene» om å avstå fra nye demonstrasjoner i helgen.

Terror

Strasbourg-angrepet etterforskes som en terrorhendelse. Chekatt skal ha ropt «Allahu akbar» (Gud er stor) da han begynte å skyte rundt seg på julemarkedet på Kleber-plassen i sentrum av Strasbourg ved 20-tiden tirsdag kveld.

I tillegg til de tre døde ble tolv såret, flere av dem alvorlig, i angrepet.

Terrornivået i Frankrike er hevet til høyeste nivå. Natt til onsdag ble foreldrene til Chekatt og hans to brødre innbrakt til politiavhør.