Enigheten fant sted under siste dag av de FN-ledede fredsforhandlingene i Rimbo i Sverige. Både FN-sjef António Guterres og Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt var til stede under torsdagens forhandlinger.

Guterres takker både Houthi-delegasjonen og den jemenittiske regjeringen etter enigheten om våpenhvile.

– Dette er et viktig steg og reell framdrift mot framtidige samtaler om en endelig slutt på konflikten, sier Guterres.

Hodeidas skjebne har vært blant de viktigste temaene under fredsforhandlingene i Sverige. Om lag 70 prosent av all import til Jemen har tidligere skjedd via havnen i byen, som ifølge FN derfor har vært livsnerven for rundt 28 millioner mennesker som er avhengige av mat utenfra.

Hani Mohammed / TT NYHETSBYRÅN

Saken oppdateres