Michael Flynn ber om å slippe fengsel

Argumentene til Flynns advokater er at han i hele sin karriere har viet all sin tid til nasjonen, og at han har innrømmet at han har løyet for FBI.

Advokatenes ønske kommer en uke etter at spesialetterforsker Robert Mueller anbefalte at Flynn ikke skal idømmes soning fordi han har samarbeidet så godt i Russland-etterforskningen. Det er ikke kjent hva Flynn har bidratt med.

Flynn erkjente seg i fjor skyldig i å ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Donald Trump ble innsatt som president. I tråd med føderal praksis kunne Flynns straff bli på opptil seks måneders fengsel.

Mueller leder granskingen av russisk innblanding og mulig samarbeid med Donald Trumps valgkampapparat før Trump ble valgt til USAs president for drøyt to år siden.

Dom i saken mot Flynn faller 18. desember.