KATOWICE, POLEN (Aftenposten): Det er bare å la seg forvirre. Klimaforhandlinger er ikke som andre forhandlinger. Her kan alt skje.

Den amerikanske presidenten har meldt USA ut av Parisavtalen, men slikt tar tid. Og i mellomtiden deltar amerikanske forhandlere med full styrke for å få regelboken for Parisavtalen slik de ønsker at den skal se ut.