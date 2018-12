Mandag skal det igjen gjøres opp status i Sverige: Har sittende Stefan Löfven klart å skaffe nok støtte til å fortsette som statsminister? Eller må han han be lederen for Riksdagen, talmannen, om mer tid?

Det har gått tre måneder siden valget i Sverige og landet styres fortsatt av en overgangsregjering. Dette er grunnene til at svenskene igjen snakker om en skjebneuke:

1. Hva sier Lööf og co.?

Ifølge svenske medier holdt både Centerpartiet og Liberalerna interne møter sent søndag kveld. Rundt midnatt forlot lederen for Liberalerna, Jan Björklund, lokalene i Gamla Stan via bakveien, uten at partiet var blitt enig med seg selv, ifølge Aftonbladet.

De to borgerlige partiene har åpnet for å «slippe frem» Löfven som statsminister hvis han går med på noen krav. Å slippe frem betyr at de vil legge ned stemmene sine, og ikke stemme imot, når det blir avstemning om Löfven i Riksdagen. Men mange av Centerpartiets krav står langt fra tradisjonell Socialdemokratiske politikk og det sitter også langt inn for mange i de to partiene å være fødselshjelper for en sosialdemokratisk regjering.

Dagens spenningsmoment er hva Centerpartiet og Liberalerna synes om det «sossarna» tilbyr dem for å få fortsette å regjere. Det ligger et sterkt press på begge om å få til en løsning.

Fakta: Hva skjer denne uken Mandag skal Stefan Löfven avgi rapport til talmann Andreas Norlén om hvordan det går med regjeringssonderingene. Han kan enten gi opp, be om mer tid, eller si at han vil gå for en statsministeravstemning senere denne uken (tidligst torsdag). Onsdag skal statsbudsjettet vedtas i Riksdagen. Dersom ingen klarer å danne regjering, blir det utskrevet nyvalg.

Både Centerpartiet og Liberalerna tilhører egentlig den borgerlige alliansen. Men tidligere i høst stemte de ned sin egen statsministerkandidat, Moderaternas partileder Ulf Kristersson. Årsaken var at Moderaterna og partner Kristdemokraterna ville være avhengig av støtte fra Sverigedemokraterna i Riksdagen. Det vil ikke Centerpartiet og Liberalene være med på.

2. Hvor langt kan Löfven gå?

Socialdemokraternas statsminister Stefan Löfven leder i dag en overgangsregjering. Han ble stemt ned som regjeringssjef bare noen dager etter valget.

Men han leder det største partiet og har igjen fått oppdrag med å prøve å danne regjering. Löfven har talt varmt for å få til samarbeid på tvers av de tradisjonelle blokkene. Det har ikke vært tvil om at det er Centerpartiet og Liberalerna han ønsker å samarbeide med. Men de har krevd blant annet lavere skatt og oppmyking av arbeidstagerrettigheter.

I tillegg kommer krav fra Vänsterpartiet, som kan sammenlignes med SV, og Miljöpartiet. De vil ikke gå med på at Löfven foretar en høyresving i politikken.

Svenska Dagbladet kaller oppgaven «forhandlingene fra helvete» og sier at Stefan Löfven står foran sin vanskeligste oppgave: å danne regjering med partier som ikke vil vite av hverandre.

3. Rød regjering med borgerlig budsjett?

Som om ikke det å danne regjering var vanskelig nok i seg selv, skal også et statsbudsjett bankes igjennom denne uken. Budsjettet, som er det viktigste dokumentet en regjering lager i løpet av et år, skal opp i Riksdagen på onsdag.

Finanskomiteen i Riksdagen skal behandle saken mandag. Overgangsregjeringen har laget det som beskrives som et nøytralt budsjett siden det er uklart hvem som skal regjere. Men Moderaterna og Kristdemokraterna har laget et eget budsjettforslag som Sverigedemokraterna sier de vil støtte. Hvis ikke Löfven klarer å skaffe nok støtte til sitt eget forslag innen onsdag, risikerer han altså å lede en regjering som skal styre etter et blått budsjett. Der ligger det blant annet store skattelettelser som vil legge føringer på handlingsrommet hans.

Ifølge Svenska Dagbladet er det mulig å gjøre visse endringer i budsjettet senere, men endel vil ligge fast med det budsjettet som vedtas nå.