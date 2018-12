Sverige er inne i en skjebneuke, med både budsjettforhandlinger og nye muligheter for regjeringsdannelse. Den siste uken har Socialdemokraterna og Centerpartiet hatt samtaler om et mulig regjeringssamarbeid.

I går glapp den muligheten: Centerpartiet Annie Lööf sa at hennes parti vil stemme nei til Stefan Löfven i den kommende statsministeravstemningen i Riksdagen, melder NTB.

– Vi har hatt fremgang i en del politiske spørsmål, men det er fortsatt altfor store forskjeller til at Centerpartiet skal medvirke til å slippe frem Löfven som statsminister, sa Lööf.

– Effekten blir at Sverige tar et skritt nærmere nyvalg, mener både Svenska Dagbladets kommentator Göran Eriksson og Dagens Nyheters kommentator Ewa Stenberg.

– Socialdemokraterna har mer å gå på

Statsminister Stefan Löfven sa under et møte med pressen senere på dagen at Socialdemokraterna fortsatt har mer å gå på. - Det må finnes en vei fremover. Sverige skal få en regjering, sa Löfven.

Nå vil Löfven først høre hva talmann (omtrent tilsvarende en norsk Stortingspresident) Andreas Norlén sier og la ham få rom til å fortsette sitt arbeid.

Liberalerna har fortsatt ikke bestemt seg for om de vil samarbeide med Socialdemokraterna, ifølge SVT.

Sverigedemokratene: «Ubegripelig»

Norlén sier at han nå gir partiene et par dager til å vurdere situasjonen. Han vil i denne tiden holde uformelle samtaler med partilederne.

Partileder Jimmie Åkesson i Sverigedemokratene sier til Aftonbladet at Lööfs handlemåte er «mer og mer ubegripelig».

– Når hun stemmer ned både Ulf Kristersson og Stefan Löfven, finnes det ikke så mange alternativer igjen for henne. Dagens beskjed har brakt oss nærmere et nyvalg, og det ønsker jeg velkommen, sier Åkesson.

Det har gått tre måneder siden valget i Sverige, og landet styres fortsatt av en overgangsregjering. Dette er grunnene til at svenskene igjen snakker om en skjebneuke:

1. Avhengig av Lööf og co.

De to borgerlige partiene har åpnet for å «slippe frem» Löfven som statsminister hvis han går med på noen krav. Å slippe frem betyr at de vil legge ned stemmene sine, og ikke stemme imot, når det blir avstemning om Löfven i Riksdagen.

Men Centerpartiets leder Annie Lööf sa altså nei.

Fakta: Hva skjer denne uken Mandag skal Stefan Löfven avgi rapport til talmann Andreas Norlén om hvordan det går med regjeringssonderingene. Han kan enten gi opp, be om mer tid eller si at han vil gå for en statsministeravstemning senere denne uken (tidligst torsdag). Onsdag skal statsbudsjettet vedtas i Riksdagen. Dersom ingen klarer å danne regjering, blir det utskrevet nyvalg.

Henrik Montgomery/TT /NTB scanpix

Både Centerpartiet og Liberalerna tilhører egentlig den borgerlige alliansen. Men tidligere i høst stemte de ned sin egen statsministerkandidat, Moderaternas partileder Ulf Kristersson. Årsaken var at Moderaterna og partner Kristdemokraterna ville være avhengig av støtte fra Sverigedemokraterna i Riksdagen. Det vil ikke Centerpartiet og Liberalerna være med på.

2. Hvor langt kan Löfven gå?

Socialdemokraternas statsminister Stefan Löfven leder i dag en overgangsregjering. Han ble stemt ned som regjeringssjef bare noen dager etter valget.

Men han leder det største partiet og har igjen fått i oppdrag å prøve å danne regjering. Löfven har talt varmt for å få til samarbeid på tvers av de tradisjonelle blokkene. Det har ikke vært tvil om at det er Centerpartiet og Liberalerna han ønsker å samarbeide med. Men de har krevd blant annet lavere skatt og oppmykning av arbeidstagernes rettigheter.

I tillegg kommer krav fra Vänsterpartiet, som kan sammenlignes med SV, og Miljöpartiet. De vil ikke gå med på at Löfven foretar en høyresving i politikken.

Svenska Dagbladet kaller oppgaven «forhandlingene fra helvete» og sier at Stefan Löfven står foran sin vanskeligste oppgave: å danne regjering med partier som ikke vil vite av hverandre.

Anders Wiklund/TT / NTB scanpix

3. Rød regjering med borgerlig budsjett?

Som om ikke det å danne regjering var vanskelig nok i seg selv, skal også et statsbudsjett bankes igjennom denne uken. Budsjettet, som er det viktigste dokumentet en regjering lager i løpet av et år, skal opp i Riksdagen på onsdag.

Finanskomiteen i Riksdagen skal behandle saken mandag. Overgangsregjeringen har laget det som beskrives som et nøytralt budsjett siden det er uklart hvem som skal regjere. Men Moderaterna og Kristdemokraterna har laget et eget budsjettforslag som Sverigedemokraterna sier de vil støtte. Hvis ikke Löfven klarer å skaffe nok støtte til sitt eget forslag innen onsdag, risikerer han altså å lede en regjering som skal styre etter et blått budsjett. Der ligger det blant annet store skattelettelser som vil legge føringer på handlingsrommet hans.

Mandag formiddag ble det klart at hverken Centerpartiet eller Liberalerna vil støtte Löfvens budsjett.

Ifølge Svenska Dagbladet er det mulig å gjøre visse endringer i budsjettet senere, men endel vil ligge fast med det budsjettet som vedtas nå.