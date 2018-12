Toll og grensekontrollen (CBP) sier de har igangsatt en intern gransking av egne rutiner fpr helsesjekk etter at en åtte år gammel gutt fra Guatemala døde natt til første juledag på et sykehus i Alamogordo i New Mexico.

Gutten er nå identifisert som Felipe Alonzo-Gomez.

Ifølge CBP’s egen rapport fra den lille guttens siste levedøgn, skal han ha hatt influensalignende symptomer og hoste tidligere på dagen og blitt overført til sykehus sammen med faren.

Her skal han ha blitt undersøkt for bakteriell halsinfeksjon, men ble diagnostisert med vanlig forkjølelse og feber før han ble sendt tilbake.

Senere på kvelden ble åtteåringen kvalm og kastet opp. På vei til sykehuset for andre gang mistet han bevisstheten.

Felipe Alonzo-Gomez ble erklært død kort tid etter at han ankom sykehuset.

Syvåring døde av dehydrering og sjokk

Hendelen skjedde bare 17 dager etter at en syv år gammel jente fra Guatemala døde av dehydrering etter at hun ble pågrepet av amerikansk grensepoliti.

Det får flere til å stille spørsmål ved hvor godt rustet CBP er til å vare på immigranter som blir syke.

I en uttalelse fra CBP heter det blant annet at grensepolitiet heretter vil gjennomføre legesjekk på alle barn under ti år som er under deres «omsorg og varetekt», enten de er ankommet med familiene sine eller alene.

Oliver de Ros / TT NYHETSBYRÅN

Skylder på Trumps innvandringspolitikk

Natt til andre juledag krever tiltredende leder for spansk- og Latin-Amerika-gruppen i Kongressen, Joaquin Castro, at USAs nasjonalforsamling må granske tragedien.

– Vi må sørge for at vi behandler innvandrere og asylsøkere med menneskelig verdighet og gir nødvendig medisinsk hjelp til alle som er i varetekt av USAs regjering, sier Castro i en uttalelse.

– Det står igjen mange ubesvarte spørsmål, blant annet hvor mange barn som har omkommet mens de har vært i varetekt hos CBP.

Castro legger skylden på Trumps strenge innvandringspolitikk og hevder at den er farlig. Presidenten har tidligere gjort en rekke omdiskuterte tiltak for å stanse innvandringen på grensen til Mexico, blant annet tvangsseparering av foreldre og barn.

Oliver de Ros / TT NYHETSBYRÅN

Uenighet om grensemur

Åtteåringens dødsfall kaster også en skygge over Trumps krav om pengebevilgninger til en grensemur mot Mexico. Krangelen om hvordan muren skal finansieres har eskalert til en såkalt «government shutdown» etter at Kongressen og Det hvite hus ikke kom til enighet i budsjettforhandlingene.

Det har ført til at 800 000 føderalt ansatte nå er permittert uten lønn.

Grensemuren var et av Donald Trumps mest profilerte og omstridte løfter før valget i 2016.

Første juledag gjentok Donald Trump at den fastlåste budsjettsituasjonen vil forbli uendret inntil kravet om å få fem milliarder dollar til å bygge grensemuren innfris.