Sammen med Nelson Mandela frigjorde han Sør-Afrika fra apartheid. Nå blir Jacob Zuma avsatt av sine egne.

Tirsdag meldte ledelsen i regjeringspartiet ANC at de har bedt Jacob Zuma gå av og at de forventer at presidenten svarer innen onsdag.

Han har klart seg gjennom en serie skandaler som ville ha betydd slutten for andre topp-politikere. Men selv ikke Zuma «kunne overleve for alltid», konstaterer BBC, idet den karismatiske lederens 2. og siste presidentperiode nå står foran en vanærende, tidlig avslutning.

Anklagene om kriminelle handlinger kom allerede før han tiltrådte som president i 2009.

Men en domstol frikjente Jacob Zuma for å ha voldtatt en venns datter i 2006.

Korrupsjonsanklager knyttet til en kontroversiell våpenhandel fra 1999 forfølger imidlertid fortsatt presidenten, viser en kjennelse fra landets høyesterett i 2017, der tiltalepunkter opprettholdes.

Jacob Zuma har i alle år nektet seg skyldig.

Familiebånd, lekkasjer og et bryllup: Sør-Afrika rystes av korrupsjonsskandale.

Folkelig leder med bred appell

Det var Zumas store karisma som sikret valgseieren i 2009. Hans tilhengere så hans folkelige tilnærming som en forfriskende kontrast til den fjerne og reserverte forgjengeren, Thabo Mbeki, som etterfulgte frigjøringshelten og Nobels fredspris-vinneren Nelson Mandela som Sør-Afrikas president.

Mbeki ble Zumas fremste rival, som han utmanøvrerte i 2008, etter at han selv først var blitt tvunget til å gå av som visepresident i 2005, på grunn av voldtekts- og korrupsjonsanklagene.

Zuma vant valget i 2009 med god margin. Hans bakgrunn som sønn av en fattig enke blir ansett som en svært viktig årsak til den støtte han har hatt blant jevne sørafrikanere, især på landsbygda.

At presidenten så åpenlyst legger vekt på tradisjonelle verdier, bidrar også til hans image. 75-åringen er en stolt polygamist, i pakt med den zulu-tradisjon han er oppdratt i.

Zuma har giftet seg seks ganger og har nå fire koner. En ekshustru, Nkosazana Dlamini-Zuma, forsøkte i desember å bli utpekt til hans etterfølger, men Zuma-fløyen måtte se seg slått av Cyril Ramaphosa, som nå etter alt å dømme overtar som republikkens president.

Nye skandaler førte til fall

Bildet av Zuma som folkelig president har slått store sprekker i løpet av hans år ved makten.

Dette ble ikke minst klart under minnehøytideligheten etter Nelson Mandelas død i desember 2013:

Foran utenlandske statsledere med USAs daværende president Barack Obama i spissen, demonstrerte ANC-tilhengere tydelig sin forakt og misnøye med Jacob Zuma. Den direkte årsaken var at det var blitt kjent at presidentens private residens i KwaZulu-Natal var blitt oppgradert for godt over 125 millioner kroner av skattebetalernes penger.

Etter at landet høyeste domstol slo fast at han hadde brutt grunnloven, ble Zuma nødt til å be offentlig om unnskyldning, og han har betalt tilbake deler av det store beløpet.

Men korrupsjonsskandalen som mer enn noe annet nå bidrar til å besegle presidentens skjebne, er langt mer alvorlig.

Det handler om Jacob Zumas nære forbindelse med de indiskfødte Gupta-brødrene. De styrtrike forretningsfolkene skal følge anklagene ha skaffet seg så å si uinnskrenket innflytelse over landets styre. De skal ha fått avgjøre utnevnelser og avsettelser av regjeringsmedlemmer og kunnet skaffe seg særdeles lukrative oppdrag fra det offentlige.

Både Guptaene og presidenten benekter anklagene om at presidenten har latt seg kjøpe. Men ANCs ledelse har sluttet seg til de mange som mener dette kan dreie seg om et kommersielt selskaps kupp (capture) av landets øverste styrende organer, og det er satt i gang omfattende granskning av påstandene.

Fakta: Fattiggutten som ble president Jacob Zuma ble født i Nkandla i KwaZulu-Natal i 1942. Bare 17 år gammel sluttet han seg til ANC (African National Congress) og ble et aktivt medlem av bevegelsens militærstyrker, Umkhonto We Sizwe, i 1962. Apartheidstyret dømte ham til 10 år fengsel på den beryktede fangeøya Robben Island, der han sonet sammen med Nelson Mandela. Etter at han ble satt fri, forlot Zuma Sør-Afrika og ble under sitt eksil i Mosambik og Zambia en av ANCs toppledere. Han var blant de første opprørslederne som kom tilbake til hjemlandet i 1990, etter at forbudet mot ANC var opphevet av den siste apartheid-presidenten Frederik Willem de Klerk. Zuma deltok i forhandlingene med det hvite mindretallsstyret som ledet frem til frie valg i 1994, der frihetshelten Mandela ble landets president. Han var Sør-Afrikas visepresident fra 1999 til 2005. Zuma ble valgt til president i 2009, og hans andre femårsperiode utløper først i 2019. Nå vil ANC avsette ham og la visepresident og partileder Cyril Ramaphosa ta over.

Skuffede støttespillere

Mange av Zumas gamle allierte har nå forlatt ham og anklager ham for svært dårlig forvaltning av den stolte arven etter Mandela. Skuffelsen er stor over «folkets president», etter avsløringene om maktmisbruk og korrupsjon.

Årsaken til at det har vært svært om å gjøre for Cyril Ramaphosa og resten av partiledelsen å få avsatt presidenten straks, er at de for enhver pris vil unngå at korrupsjonsanklagene skal hefte ved ANC når nasjonen går til valg i 2019.

Men kanskje er det likevel litt for tidlig å slå fast at Jacob Zuma er en slagen mann, spekulerer BBC:

Hans zulu-navn, Gedleyihlekisa, betyr noe slikt som «den som smiler mens han river sine fiender i småbiter.»