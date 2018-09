Levningene til mer enn 1100 personer i World Trade Center er fortsatt ikke identifisert

Men i et laboratorium i New York arbeider et team av kriminalteknikere målrettet for å avdekke hvem som skjuler seg bak levningene. Teknologiske framskritt gjør arbeidet lettere, men det er uansett en ytterst omstendelig prosess.

Først tar ekspertene for seg en beinrest funnet i de enorme haugene av betong, stål, glass og støv. Den er foreløpig ikke DNA-testet. Beinbiten blir knust til fint støv og så blandet med to kjemiske stoffer som kan avdekke og trekke ut DNA-et. Men dette er teorien. Så lett er det ikke alltid i praksis.

Hardt arbeid

– Bein er det hardeste biologiske materialet å arbeide med. Og som om ikke det er nok, ble beinrestene utsatt for brann, jord, bakterier, sollys, flybensin, diesel – alt sammen preparater som ødelegger DNA-profilen til et menneske. Så i beste fall finner vi ørsmå mengder DNA, sier Mark Desire, nestsjef for rettsmedisin i New York City.

De rundt 22.000 bitene av menneskelige levninger som ble funnet på Ground Zero, er alle blitt testet, mange av dem 10–15 ganger. Så langt er 1.642 av de 2.753 som ble drept i terrorangrepet, blitt formelt identifisert. Det gjenstår å identifisere levninger av de resterende 1.111 personene.

Det kan gå flere år mellom hver gang en ny person blir identifisert, men ingen gir opp av den grunn. Nestsjef Desire vil ikke si noe om hvor stort budsjettet er, men laboratoriet er det mest avanserte i hele Nord-Amerika.

MARK LENNIHAN

Et nytt offer identifisert

I juli i år, nesten ett år etter forrige identifisering, ble et nytt navn føyd til listen over drepte. Det var den 26 år gamle finansanalytikeren Scott Michael Johnson. Han hadde kontor i 89. etasje i sørtårnet.

– Vi forsøker å ikke bli emosjonelt involvert i arbeidet, men det er ikke lett. Det er menneskeskjebner det handler om, sier Veronica Cano, en av kriminalteknikerne på teamet. Spesialistene arbeider ikke utelukkende med 11. september-ofre, men gransker også andre typer dødsfall og forsvinninger.

Laboratoriet ligger et par kilometer unna de kvartalene som ble kjent under navnet Ground Zero. Noen ganger kommer etterlatte innom for å høre om det er noe nytt, eller for å snakke litt.