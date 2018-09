Statsministeren om Erik Solheim-bråket: – Vi er opptatt av at man ikke skal sløse med penger i FN

Erik Solheims trøbbel med reiseutgifter som sjef for FNs miljøprogram kommer ikke til å påvirke Norges kandidatur til sikkerhetsrådet, sa statsminister Erna Solberg da hun møtte pressen i New York søndag.

– Jeg tror ikke at Erik Solheim sine handlinger og Solheims reising og rapporten som skal gjøres basert på dette smitter over på vårt kandidatur, sa Solberg.

– Jeg tror at folk ser at vi er opptatt av helt andre spørsmål og har andre verdier.

Norges kandidatur til sikkerhetsrådet står høyt på agendaen for både statsministeren, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og resten av den norske delegasjonen som skal delta på FN-toppmøtet i New York denne uken. Samtidig har kritikken mot Solheim, en av Norges høyest profilerte FN-topper, fått internasjonal oppmerksomhet.

Manish Swarup / TT NYHETSBYRÅN

«FN skal ikke sløse»

– Vi er opptatt av man ikke skal sløse med penger i FN og at man skal bruke penger på en god måte, sa Solberg.

– Det er FN-systemet som må ha kontrollmekanismene og sørge for at det skjer.

FNs interne tilsynsorgan har kritisert Solheim og andre ledere og ansatte ved FNs miljøprogram (UNEP) for å ha hatt for høye reiseutgifter, og for å ta for lite hensyn til klima og regelverket. Kritikken er fremlagt i en foreløpig rapport.

Solheim har kritisert FN-organisasjonen for et rigid byråkrati, og sier at mye reising er helt avgjørende for den jobben han og UNEP skal gjøre. Han har også sagt at han "vil erkjenne feil hvis det er begått noen feil."

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier det er viktig å vente til den endelige rapporten foreligger før man trekker konklusjoner.

– Rapporten har ikke kommet ennå. Det er en foreløpig rapport og det er den diskusjonen i media er basert på. Vi kommer til å gjøre vurderinger av den når den kommer, og det gjør andre land også, sier Eriksen Søreide.

Utenriksministeren påpeker at FN har gode kontrollmekanismer og at disse er viktige for tilliten til verdensorganisasjonen.

– Vi og andre land kanaliserer mye ressurser gjennom FN-systemet. Kontrollmekanismene skal sikre at pengene brukes på en god måte, sier Eriksen Søreide.

Hav og bærekraft

Den norske delegasjonen har et svært tett program den kommende uken. Solberg sier de prioriterer fire hovedspor i årets FN-møte:

Norges lederskap i havpanelet som skal jobbe for bærekraftig utvikling av ressurser i havet

Norges kandidatur til sikkerhetsrådet

Styrking og bevaring av den liberale verdensorden, inkludert internasjonal handel

FNs bærekraftsmål

Mandag skal Solberg lede første møte i FNs havpanel. Hun skal også motta Global Citizen Award, en pris som deles ut hvert år til personer «som er foregangsfigurer som globale borgere”. Prisen deles ut av Atlantic Council. I tillegg til statsministeren og utenriksministeren deltar også klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen, utviklingsminister Nikolai Astrup og kronprins Haakon Magnus på FN-uken.