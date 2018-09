Politiet mener å kunne bevise at Temer mottok omkring 2,5 millioner kroner i bestikkelser fra gigantselskapet Odebrecht som del av en enorm korrupsjonsskandale i landet.

Selv avviser Temer alle anklager og kaller det hele «absurd».

Rapporten fra politiet ble overlevert til landets høyesterett onsdag. De vil sende rapporten videre til statsadvokat Raquel Dodge, som skal avgjøre om det finnes grunnlag for en tiltale mot presidenten. Dodge ble selv ansatt av Temer.

Hvis Dodge skulle velge å støtte en tiltale, må to tredjedeler av landets kongress stemme for å suspendere ham som president for at en rettssak skal bli mulig. Kongressen har to ganger tidligere stemt over saken etter at Dodges forgjenger Rodrigo Janot mente det var grunnlag for tiltale, men begge gangene kommet til at de ikke ønsker å stille Temer for retten.

Meningsmålinger viser at Temer er Brasils minst populære president noensinne, og han stiller naturlig nok ikke til gjenvalg når brasilianerne går til urnene i oktober.