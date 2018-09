To omkommet på Filippinene

Politifolk i byen Baguio opplyser at kvinnene ble funnet døde etter et ras forårsaket av det kraftige regnet under uværet.

Det amerikanske orkansenteret for tropiske sykloner melder lørdag ettermiddag lokal tid at uværet er noe nedgradert. Likevel betyr det svært sterk vindstyrke på 58 meter per sekund.

Ifølge vitner har vindkastene og kraftig regnvær så langt revet taket av flere hus og kuttet strømmen i området.

Den rundt 900 kilometer brede tyfonen, som omtales som årets sterkeste, traff Baggao på øya Luzon natt til lørdag lokal tid.

Myndighetene anslår at minst 5 millioner mennesker blir rammet av tyfonen, mens Røde Kors har advart om at tallet kan bli dobbelt så høyt.

PAGASA frykter at Mangkhut skal gjøre massiv skade på lokalsamfunn og har utstedt det høyeste farevarselet på skalaen. Tusenvis er evakuert til tilfluktssentre, skoler er stengt og redningsmannskaper er i full beredskap.

Foreløpig er det ikke meldt om skadde, men seks provinser nord på Luzon ligger i uværets bane. Tyfonen er rundt 900 kilometer bred.

Myndighetene frykter at tyfonen vil forårsake massive ødeleggelser på øya Luzon, der det bor millioner av mennesker. I november 2013 antas 7.350 mennesker å ha mistet livet da supertyfonen Haiyan feide innover sentrale deler av Filippinene. Over 4 millioner mistet hjemmene sine.

Mangkhuts styrke er på nivå med en kategori fem-orkan i Atlanterhavet, det høyeste på orkanskalaen.

– De sier tyfonen er dobbelt stå sterk som den forrige. Derfor er vi livredde, sier Myrna Parallag (53).

Hun og familien flyktet fra hjemmet sitt før uværet satte inn.

– Vi fikk en lærepenge sist gang. Da nådde vannet taket, sier 53-åringen om den gangen familien bestemte seg for å ri stormen av i 2016.

Avlinger trues

Bønder i regionen rammes av tyfonen i det de er i gang med å få ris- og kornavlingene i hus. Landet sliter fra før av med rismangel, og regionen er blant de viktigste jordbruksområdene.

Gjennomsnittlig rammes Filippinene av 20 tyfoner og andre stormer hvert år. Hundrevis mister livet i flom og jordskred, og millioner kastes ut i vedvarende fattigdom.

Fattige lokalsamfunn som livnærer seg av fiske, er blant de mest sårbare for uværet langs kysten.

– Det blir kraftig regn, og vindene er ingen vits. Vi kan komme til å få en stormflo som blir fire etasjer høy, sier Michael Conag, talsmann for det lokale sivilforsvaret.

Meteorologene varsler at Mangkhut vil kunne bevege seg mot Kinas tett befolkede sørkyst i løpet av helgen. Hongkong kan bli rammet av uværet søndag.

