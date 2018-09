Elon Musk går av som Tesla-styreleder etter Twitter-melding

Ifølge Reuters vil Musk og Tesla måtte betale 20 millioner dollar hver.

I forliket som ble offentliggjort av finanstilsynet lørdag, kommer det frem at Musk fortsetter som direktør for selskapet, men at han ikke får sitte som styreleder på minst tre år.

Bakgrunnen er en Twitter-melding Musk la ut 7. august i år hvor han skrev at han vurderer å gjøre Tesla privat til en pris på 420 dollar pr. aksje. Han hevdet også å ha sikret finansiering.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Tesla-aksjen steg med nesten 11 prosent samme dag som meldingen ble lagt ut, men et par uker senere sa Musk at han hadde droppet planene om å ta Tesla av børs.

Søksmål

Torsdag leverte USAs finanstilsyn (SEC) inn et søksmål mot Musk hvor de anklaget ham for bedrageri. I søksmålet skrev de at Tesla-sjefen ikke hadde diskutert eller gjort noen avtale om kjøp av Tesla. De mener derfor at han førte investorer bak lyset med sine kommentarer. I søksmålet ba SEC også retten om å forby Musk fra å lede børsnoterte selskaper.

– Ledere for børsnoterte selskaper har tillitsposisjoner i markedet og har et viktig ansvar overfor aksjonærene, sa Steven Peikin i Finanstilsynet.

– En leders kjendisstatus eller omdømme som en teknologisk innovatør gir deg ikke rett til å ta lett på ansvaret, tilføyde han.

– Urettferdig handling

Musk avviste samme dag at han har tatt lett på ansvaret som leder av selskapet.

– Denne urettferdige handlingen av SEC gjør meg veldig trist. Jeg har alltid handlet med de beste intensjoner når det kommer til ærlighet, åpenhet og investorer. Integritet er den viktigste verdien i mitt liv, het det i en uttalelse fra Tesla-sjefen. Videre sa han at fakta ville vise at det ikke var hold i påstandene.

Ifølge nyhetsbyrået AP har Musk og Tesla inngått forliket uten å innrømme eller benekte SECs anklager.

Tesla-aksjen falt 13,9 prosent fredag, og har med det falt nesten 30 prosent siden Musk la ut Twitter-meldingen 7. august, ifølge ABC News.