Greske myndigheter var forberedt på at det kunne smelle i Thessaloniki i helgen. Protestene kommer samtidig med at den greske regjeringen og det som kan krype og gå av toppolitikere, er samlet i byen. Den årlige handelsmessen er en blanding av NHOs årsmøte og Arendalsuka.

Handelsmessen var også årsaken til at NATO-sjefens planlagte program i Athen ble kortere enn opprinnelig planlagt. Jens Stoltenberg måtte nøye seg med en middag med Alexis Tsipras torsdag kveld. Fredag morgen reiste statsministeren og hele regjeringen til Thessaloniki, hvor Tsipras havnet i et langt røffere selskap.

Lørdag kveld skulle statsminister Alexis Tsipras ha holdt en stor tale om «rikets tilstand». Den er utsatt på ubestemt tid.

Derfor koker det i Thessaloniki

Bakgrunnen for protestene er den greske regjeringens historiske avtale med nabolandet Makedonia fra juni i år. Da valgte Hellas å gravlegge en over 20 år gammel navnestrid, mot at Makedonia gikk med på å endre navn til Nord-Makedonia.

Hellas har i årevis nektet å godkjenne at Makedonia skal hete Makedonia, da Hellas har en provins med samme navn.

Og hovedstaden i denne provinsen heter Thessaloniki. Det er her motstanden mot avtalen er sterkest. Her er et stort flertall imot avtalen, som oppfattes som en fallitterklæring og at den greske regjeringen har gitt etter for et bitte lite naboland.

NATO-sjefen på besøk

Den historiske avtalen innebærer også at Hellas ikke lenger ville nekte Makedonia å søke EU og NATO-medlemskap, noe Hellas har motsagt seg i over 20 år.

Det førte også til at Makedonia, under NATO-toppmøtet i Brussel i juni, formelt ble invitert til å starte forhandlinger om medlemskap i forsvarsalliansen.

Det er også grunnen til at NATOs generalsekretær denne uken har vært i Makedonia og Hellas for å ha samtaler med sentrale politikere i begge land.

Avtalen må godkjennes både av den greske og makedonske nasjonalforsamlingen. I Makedonia vil det i tillegg være en egen folkeavstemning, som skal holdes 30. september. Der skal makedonierne stemme over endringen av landets navn.

NATO-sjefens besøk

Onsdag og torsdag hadde Stoltenberg samtaler med sentrale politikere i Makedonia og torsdag kveld reiste han til Athen for å ha tilsvarende samtaler med grekerne. Men besøket i Athen ble kortere enn NATO-sjefen hadde planlagt. Opprinnelig var det planlagt samtaler både torsdag og fredag, men da fredagen kom, var alle som var verdt å snakke med reist til den store handelsmessen i Thessaloniki. Dermed måtte Stoltenberg nøye seg med en middag med den greske statsministeren torsdag kveld.

