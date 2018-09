Titusener av soldater og massivt militært utstyr satte søndag sitt preg på Pyongyang. Likevel var Nord-Koreas feiring nedtonet.

Ng Han Guan / AP NTB scanpix

Kin Cheung / AP NTB scanpix

70-årsfeiringen blir oppfattet som mer beskjeden, hvis man kan bruke det ordet om en storslått militærparade, enn tidligere parader.

Flere medier konstaterer at Nord-Korea ikke viste frem sine interkontinentale ballistiske missiler på grunn av den siste tidens politiske tøvær.

The Washington Post skriver at fraværet av de største våpnene i paraden blir sett på som en forsonende gest i en intens diplomatisk periode.

The Guardian skriver at Nord-Korea unnlot å vise frem sine kraftigste våpen og å nevne atomprogrammet for ikke å sette samtalene med USA i fare.

Danish Siddiqui/ Reuters NTB scanpix

Kim Jong-un holdt ingen tale til folket. Han brukte heller ikke landets 70-årsdag til å komme med spark til USAs president Donald Trump eller andre politiske motstandere.

Ng Han Guan / AP NTB scanpix

Kin Cheung / AP NTB scanpix

Kinas president Xi Jinping har gratulert Kim Jong-un og Nord-Korea med landets 70-årsdag ved å hylle Nord-Korea for å ha trått inn i en “ny historisk periode”, skriver nyhetsbyrået AP.

Danish Siddiqui/ Reuters NTB scanpix

Militærparade, helt klart. Men mye av paraden var også dedikert til sivilbefolkningens innsats for å få fart på økonomien, ifølge nyhetsbyrået AP.

Et annet tema for dagen var gjenforeningen av den koreanske halvøya som ble delt i to av Sovjetunionen og USA etter annen verdenskrig.

Jubilanten feiret seg selv med en kulturell gallaforestilling lørdag kveld.

Danish Siddiqui/ Reuters NTB scanpix

Kin Cheung / AP, NTB scanpix

Ng Han Guan / AP NTB scanpix

Ng Han Guan / AP NTB scanpix

Bortimot halvparten av militærparaden var denne gangen viet folket. Pyongyang-beboere har øvet i månedsvis før søndagens parader.

Danish Siddiqui/ Reuters NTB scanpix

Danish Siddiqui/ Reuters NTB scanpix

Ng Han Guan /AP NTB scanpix

Ng Han Guan / AP NTB scanpix

Ng Han Guan / AP NTB scanpix

Ng Han Guan / AP NTB scanpix