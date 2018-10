Trump til angrep mot behandlingen av høyesterettskandidat Kavanaugh: – Skammelig

Da Trump møtte pressen mandag kveld norsk tid var han tydelig på at han utelukkende ville snakke om den nye handelsavtalen mellom USA, Canada og Mexico – USMCA, som ble loset i havn søndag. Flere ganger ble reportere tiet ihjel eller kritisert i klare ordelag da de likevel valgte å stille spørsmål knyttet til Brett Kavanaugh-høringen i Senatets justiskomité torsdag.

Kavanaugh er Trumps kandidat til å bli ny høyesterettsdommer i USA, et av mektiske vervene i det amerikanske samfunnet.

Da det nærmet seg slutten av pressekonferansen foran Det hvite hus valgte Trump likevel å kommentere Kavanaugh-saken, og han gikk til frontalangrep mot behandlingen som Kavanaugh har blitt utsatt for, både før og etter høringen i Senatet. Høren har vært preget av sterke følelsesutbrudd og mye sinne fra mange involverte, etter at Kananaugh ble anklaget for voldstektsforsøk sommeren 1982.

Fakta: Dette er saken Professor Christine Blasey Ford har anklaget Brett Kavanaugh, som er president Donald Trumps nominerte til den ledige plassen i amerikansk høyesterett, for voldtektsforsøk sommeren 1982.

Torsdag forklarte både Ford og Kavanaugh seg for justiskomiteen i Senatet.

Fredag skulle justiskomiteen stemme over om de ville sende nominasjonen videre til godkjenning i Senatet. Da krevde republikaner Jeff Flake, som var i vippeposisjon, en FBI-granskning. Den endelige avstemningen i Senatet blir utsatt en uke. Hva er det siste? FBI-etterforskningen av Brett Kavanaugh er nå i gang. Hvorfor er det viktig? En høyesterettsdommer er utnevnt på livstid eller til vedkommende selv velger å tre av. Utnevnelsen vil prege utviklingen av det amerikanske samfunnet lenge etter Trumps presidentperiode.

Striden om Kavanaugh har forsterket polariseringen mellom høyre- og venstresiden i USA.

– Behandlingen Brett Kavanaugh, hans kone og hans barn er blitt utsatt for, er skammelig. Den har ikke vært rettferdig. Dette er en mann som var beste elev ved jusstudiene ved Yale, og som aldri har kommet med en eneste negativ uttalelse. Hvorfor er det ingen som er opptatt av hva denne mannen har utrettet de siste 25 årene, sa Trump.

– Ille for nasjonen

Han sa også at alle hadde ting de skulle hatt ugjort som ungdom.

– I høringen vedgikk at han hadde noen problemer i forbindelse med drikking da han var ung, men igjen, hva med de siste 25 årene? Det er ingen som har sagt noe negativt om denne mannen siden High School, sa Trump.

Samtidig mente han det utspørringen av psykologiprofessoren Christine Blasey Ford etterlot seg en rekke ubesvarte spørsmål.

– Jeg synes doktor Ford fikk en respektfull behandling, men det var flere spørsmål vi ikke fikk svar på. Hvilken dag skjedde dette på, hvilket år var det og hvor, sa Trump.

Derimot kunne han vise til flere demokrater og senatorer som han visste alle hadde sine svin på skogen, hvor flere av disse har hatt en «kompritterende oppførsel» - uten at han dermed ønsket å navngi hvem dette var.

– Jeg synes denne saken er ille for nasjonen vår, sa han.

POOL New

Onsdag sto en tredje kvinne, Julie Swetnick, frem og hevdet i en uttalelse via sin advokat at Kavanaugh drakk store mengder alkohol og hadde en aggressiv seksuell oppførsel på fester i Maryland på begynnelsen av 1980-tallet. På spørsmål om FBI også nå bør avhøre denne kvinnen, trakk Trump hennes troverdighet i tvil.

– Jeg har ikke noe imot at FBI også snakker med henne. Denne tredje kvinnen vet jeg likevel ikke så mye om, men etter det jeg har hørt så har vedkommende liten troverdighet. Men jeg aner ikke om det er sant. Jeg ønsker bare en fortgang i denne saken, familien Kavanaugh fortjener ikke dette, sa Trump, som understreket at det ikke forelå noen plan B hvis Brett Kavanaugh ikke skulle bli godkjent av Senatet.

Les kommentaren: Dypere enn høringen om Brett Kavanaugh bør ikke amerikanerne synke

– Jeg venter akkurat som dere på et svar. FBI gjør en grundig jobb, men jeg er sikker på at dette vil løse seg til det beste, sa presidenten.

Spedbarn

Tidligere på pressekonferansen var det altså den nye handelsavtalen som var teamet. Da kalte den amerikanske presidenten kritikerne av handelspolitikken hans «spedbarn» og sa at det er USAs proteksjonistiske tiltak som har fått landets handelspartnere til forhandlingsbordet.

– Uten tollsatser, hadde vi ikke snakket om noen avtale, sa Trump da han kommenterte enigheten med Canada og Mexico i rosehagen utenfor Det hvite hus mandag.

– Avtalen vil diktere en handel som utgjør nærmere 1.200 milliarder dollar. Det gjør den til den største handelsavtalen i USAs historie, fortsatte han.

Fakta: Fakta om den nye handelsavtalen mellom USA, Mexico og Canada * Søndag kveld var den nye handelsavtalen mellom USA, Canada og Mexico – USMCA – på plass, kort tid før fristen USA hadde satt til midnatt natt til mandag 1. oktober. * Avtalen erstatter frihandelsavtalen North American Free Trade Agreement, kjent som NAFTA, som trådte i kraft 1. januar 1994. * Donald Trump varslet i valgkampen i 2016 at han ville trekke USA ut av NAFTA med mindre Canada og Mexico gikk med på å reforhandle avtalen, som han omtalte som «tidenes dårligste». * Canada og Mexico måtte gå med på reforhandlinger, og den første samtalerunden startet i august 2017. USA valgte å forhandle med Canada og Mexico hver for seg. * 27. august opplyste Trump at USA og Mexico var blitt enige om en prinsippavtale om en erstatning for NAFTA-avtalen, som begge landene håpet Canada ville slutte seg til. * USMCA står for United States-Mexico-Canada Agreement. Dermed er ordet frihandel fjernet. * Den nye avtalen skal signeres innen 60 dager og skal tre i kraft fra 2019. * De tre landene har en samlet befolkning på rundt 500 millioner.

Frykten nå er at Kongressen torpederer handelsavtalen. Republikanerne risikerer å miste flertallet etter valget i november, men Trump sier han har alternativer.– Republikanerne elsker den. Industrien elsker den. Landet vårt elsker den. Hvis avtalen er rettferdig, blir den lett godkjent. Det er en fantastisk avtale, sa han.

Begravde stridsøksen

Trump sier videre at han er glad for å kunne begrave stridsøksen etter uker med periodevis anstrengte handelsdiskusjoner med Canada og landets statsminister Justin Trudeau.

– Det var mye spenning mellom ham og meg, men nå har det ordnet seg. Vet dere når det sluttet? Rundt midnatt i går. Han er en god mann og han elsker Canadas folk, sa den amerikanske presidenten.

AMR ALFIKY

Videre understreket han at det er et «privilegium» for andre land å handle med USA.

– Og da snakker jeg ikke bare om Mexico og Canada. Jeg snakker om alle. Det er et privilegium for Kina å gjøre handel med oss. Det er et privilegium for EU, som har behandlet oss veldig dårlig, men det kommer seg, sa Trump.

Han sa også at India, som han kaller «tollkongen», «veldig snart» vil begynne handelssamtaler med USA.

NAFTA-erstatter

Trump varslet i valgkampen i 2016 at han ville trekke USA ut av NAFTA med mindre Canada og Mexico gikk med på å reforhandle avtalen, som han omtalte som «tidenes dårligste».

Etter en svært vanskelig sluttspurt kom USA og Canada i mål med sine forhandlinger om en ny avtale like før fristen midnatt søndag amerikansk tid. En prinsippavtale med Mexico var allerede på plass før USA forhandlet med canadierne.

USMCA-avtalen skal erstatte NAFTA-avtalen, som er drøyt 24 år gammel. Den skal signeres innen 60 dager og tre i kraft fra 2019.

Til tross for at både USA og Canada har måttet svelge kameler, er begge parter tilsynelatende fornøyde.

– Denne avtalen er dypt fordelaktig for canadiere, sier Canadas statsminister Justin Trudeau.