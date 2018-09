New York Times: Visejustisminsteren skal ha foreslått å avlytte Trump

Opplysningene fremgår av en oppsiktsvekkende artikkel i New York Times, basert på anonyme kilder.

Selv avviser Rosenstein påstandene overfor avisen.

– Artikkelen er upresis og med ukorrekte opplysninger. Jeg ønsker utover dette ikke å kommentere en artikkel bygget på anonyme kilder som åpenbart er ute etter å fremme sin egen agenda, sier Rosenstein.

Bidro til FBI-sjefens fall

Rosenstein skal ifølge avisen ha foreslått å avlytte president Donald Trump ved at han selv eller høytstående tjenestemenn skulle bære skjult mikrofon i møte med presidenten.

Han skal også ha foreslått å starte forberedelsene til å avsette ham som president ved å rekruttere regjeringsmedlemmer.

Begge deler skal ha kommet opp da Rosenstein hadde hatt sin nåværende stilling i bare to uker.

I løpet av noen dramatiske uker våren 2017 sparket presidenten FBI-sjef James Comey, og han røpte hemmeligstemplet etterretningsinformasjon til russerne.

Rosenstein - som var fersk i stillingen, men en svært erfaren tjenestemann - hadde skrevet et internt notat som kritiserte Comey. Men da presidenten viste til notatet i avsettelsen, skal Rosenstein ha bli overrasket. Det var i kjølvannet til dette at uttalelsene skal ha falt.

Slik kan presidenten avsettes

Å avsette presidenter krever at det 25. grunnlovstillegget tas i bruk. Det slår fast prosedyren, hvor både visepresidenten og et flertall av ministrene skriftlig må erklære at presidenten er uegnet til å inneha vervet.

Kildene til New York Times opplyser at Rosenstein skal ha foreslått å starte arbeidet med å rekruttere ministre til dette i en samtale med den fungerende FBI-sjefen, og han skal også ha navngitt enkelte ministre som kunne være aktuelle.

Overfor New York Times benekter han dette på det sterkeste:

– Min personlige erfaring med presidenten tilsier ikke at det finnes noe grunnlag for å sette i verk det 25. grunnlovstillegget.

Leder Russland-etterforskningen

Rosenstein har ansvaret for etterforskningen av Russlands påståtte innblanding i det amerikanske presidentvalget.

Han fikk ansvaret fra justisminister Jeff Sessions da sistnevnte erklærte seg inhabil, og presidenten har vært rasende på beslutningen i halvannet år.

Trump har lenge hevdet at det er krefter i det han kaller for «den dype staten» som vil fjerne ham, ledet av sentrale personer i FBI og Justisdepartementet. Det er blant annet hevdet at FBI har avlyttet Trump ulovlig mens han bare var kandidat.