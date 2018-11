Klokken 9 onsdag var Riksdagen samlet for å stemme. Der ble det klart: Ulf Kristersson ble nedstemt. Det er første gang det skjer.

Det er over to måneder siden valget i Sverige, men landet har ennå ikke fått en ny regjering.

Onsdag morgen ble det satt på spissen. Da ble Ulf Kristersson fremmet som statsminister for en regjering med Moderaterna og Kristdemokraterna. Men han ble nedstemt med 195 mot 154 stemmer.

På forhånd hadde lederne for de to andre borgerlige partiene, Centerpartiet og Liberalerna, gjort det klart at de ikke vil være fødselshjelper for en slik regjering.

Begge partiene er del av Alliansen, som gikk til valg på en regjering ledet av nettopp Kristersson, men de stemte likevel nei fordi Kristersson.

– En tung dag for Alliansen, gjentok Kristersson onsdag morgen.

Nei til «nasjonalistisk parti»

Årsaken er at Centerpartiet og Liberalerna nekter å støtte en regjering som er avhengig av stemmene fra Sverigedemokraterna.

Centerpartiets leder Annie Lööf sier at hun ikke ønsker å la «et nasjonalistisk og populistisk parti» som Sverigedemokraterna få «historisk» innflytelse på svensk politikk.

Før avstemningen sa Lööf følgende om hva nei-stemmen betyr for det borgerlige samarbeidet.

-Jeg håper at vi i ettermiddag kan samle oss. Dette er et nei til Sverigedemokraternas maktposisjon og et ja til alliansens felles samarbeide. Vi må senke stemmeleiet og finne tilbake til hverandre, sa Lööf.

– Om avstemningene bare hadde handlet om Ulf Kristersson, hadde vi stemt ja og inngått i regjeringen selv, sa lederen for Liberalerna (tilsvarende norske Venstre), Jan Björklund.

Men han mente avstemningen handlet om noe større.

– Over hele den vestlige verden er det en høyrenasjonalistisk bølge, som er i mot globalisering, som er imot europeisk samarbeid, åpenhet og de liberale ideene som har bygget vår vestlige samfunnsmodell, sa Björklund, og pekte på at valget av Donald Trump, brexit og «de autoritære styrene i Ungarn, Polen, Østerrike og Italia».

– I den bevegelsen er også Sverigedemokraterna, sa Bjørklund.

TT/NTB scanpix

Sverigedemokraterna sa ja

Sverigedemokraterna på sin side støttet en slik regjering. Partileder Jimmie Åkesson mener de andre partiene må ta konsekvensen av at Sverigedemokraterna er tredje største parti.

– Se på Danmark, se på Norge, se på Finland. Det er land der partier som ligner Sverigedemokraterna har fått innflytelse. Vi har nye konfliktlinjer i politikken, det er nye blokkkonstellasjoner, sa Åkesson.

Helt låst

Ingen av de to tradisjonelle blokkene fikk flertall i valget 9. september. Den rødgrønne blokken med Stefan Löfven i spissen har ett mandat mer enn den borgerlige blokken. Men ingen av dem vil samarbeide med det innvandringskritiske Sverigedemokraterna, som er tredje største parti.

Både Stefan Löfven og Centerpartiets Annie Lööf mener løsningen er å samarbeide på tvers av den rødgrønne blokken, men så langt har ingen av dem lyktes med det.

Kan bli nyvalg

I Sverige trenger ikke en regjering å ha aktiv støtte i ryggen for å regjere. Tidligere i historien har det derfor vært eksempler på at små partier har kunnet regjere fordi ingen i Riksdagen har stemt mot dem. Men både Liberalerna og Centerpartiet stemte altså i mot Ulf Kristersson.

Henrik Montgomery/TT / NTB Scanpix

I løpet av de to månedene som er gått siden valget, har både Ulf Kristersson og fungerende statsminister Stefan Löfven fått sjansen til å prøve å danne regjering. Men dagens avstemning var den første der det ble satt på spissen i Riksdagen.

Det kan være fire slike avstemninger før man gir opp og lyser ut nyvalg.

Det er ikke klart hvem som nå får oppdraget med å prøve å danne regjering, og flere kommentatorer mener at sannsynligheten for nyvalg er stor.