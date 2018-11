Socialdemokraternas leder Stefan Löfven har frem til mandag morgen å gi beskjed til talmannen om hvilket regjeringsgrunnlag han ønsker seg for å styre Sverige. Det forventes at Löfven vil samarbeide med Centerpartiet og Liberalerna, to partier han lenge har strevd med å lokke til seg.

Nå har leder for Centerpartiet, Annie Lööf, lagt frem en lang liste med liberale krav til Löfven. Blant kravene er lavere skatter, liberalisering av bolig- og arbeidsmarkedet, eierskapsreformer for landsbygda og en mer liberal arbeidslivspolitikk.

– Hvis de aksepterer kravene, er vi villige til å overveie å slippe frem Stefan Löfven i neste ukes statsministervalg, sier Lööf til Dagens Nyheter tirsdag.

Vil stemme gult

Hun vil hverken sitte i en regjering ledet av Socialdemokraterna eller forhandle med Stefan Löfven før statsministervalget. Men hun kommer til å stemme gult i valget av statsminister neste uke dersom Socialdemokraterna og Löfven godtar kravene hennes. Å stemme gult betyr å avstå fra å stemme. I Sverige trenger ikke en statsminister å få et flertall til å stemme for seg, men hen kan ikke få et flertall mot seg.

– Vi gjør dette fordi vi synes det er rimelig at regjeringsdannelsen nå fokuserer mer på de politiske sakene, men også fordi Socialdemokraterna vil ha mulighet til å avgjøre om de kan akseptere den liberale og borgerlige politikken vi står for, sier Lööf.

Til STV sier Lööf at de håper Löfven innser at dersom han skal ha en viss sjanse til å bli statsminister, må han drive liberal og borgerlig politikk.

Nesten tre måneder uten regjering

Sverige har nå vært uten ny regjering siden valget i september. Den gamle regjeringen har styrt landet, på vent til en ny er dannet.

Lööf var den tredje partilederen som fikk oppdraget med å sondere mulighetene for å danne en regjering som kan godkjennes av Riksdagen. Før henne forsøkte både Löfven og Moderaternas leder Ulf Kristersson. Forrige uke ga også Lööf opp å finne et levedyktig regjeringsalternativ. På en pressekonferanse sa hun at alle alternativene hun har undersøkt blokkeres av ett eller flere partier.

– Det er tydelig at Socialdemokraterna og Moderaterna bare vil stemme ja til seg selv som statsminister, sa Lööf under pressekonferansen.

Dermed fikk Löfven mandat til å prøve igjen. Han skal nå presentere et regjeringsopplegg som det skal voteres over i Riksdagen.

«Skadelig politikk»

Under den svenske valgkampen uttalte Centerpartiet at Socialdemokraternas politikk under Löfven var direkte skadelig for Sverige.

Men mandag hadde Centerpartiets partistyre og riksdagsgruppe (tilsvarende stortingsgruppe) et møte der kravene ble bestemt.

– Disse kravene skal sees på som tydelige krav som Socialdemokraterna enten må akseptere eller forkaste for at vi videre skal overveie om vi skal tolerere Löfven i statsministervalget, sier hun.

Liberalernas leder Jan Björklund var klar til å gå inn i en regjering ledet av Socialdemokraterna, men måtte gå tilbake på dette etter kraftig motstand i partiet, ifølge Aftonbladet. Han ville tirsdag ikke kommentere Lööfs liste overfor svenske medier.

– Bra at prosessen beveger seg

Stefan Löfven har ennå ikke fått listen, men har bare lest om den i svenske medier. Han skal ta stilling til den når listen er i hans hender og ferdig studert.

– Det er bra at prosessen beveger seg fremover, sier han til Dagens Nyheter.