Personer uten oppholdstillatelse, utviste kriminelle, fremmedkrigere og avviste asylsøkere som er dømt for brudd på straffeloven, våpenloven, knivloven eller narkotikaloven, skal fra 2021 sendes til et senter på den fem hektar store øya, skriver Danmarks Radio.

Avgjørelsen gjelder innvandrere som ikke kan returneres til sitt opprinnelsesland, fordi de risikerer dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig behandling.

Må være på senter om natten

Utlendingene må oppholde seg der om natten.

– De vil ikke være i fengsel, presiserer finansminister Kristian Jensen (V) etter finanslovsforhandlingene med Dansk Folkeparti til Politiken.

– Det vil være fergedrift frem og tilbake til øyen, men fergen vil ikke seile i døgndrift, og man skal være på senteret om natten. Så vi har mer kontroll på hvor de er.

– Selvfølgelig skulle vi helst ha kunne plassert avviste asylsøkere som har begått kriminalitet i fengsel, men det kan vi ikke. Derfor har vi vært superheldige å finne en øde øy, sier René Christensen i Dansk Folkeparti og fortsetter:

– Det betyr at de ikke kan løpe rundt i lokalområdene og skape utrygghet når de er ute om natten og på kveldstid.

Forlik med Dansk Folkeparti

Avgjørelsen ble tatt da den danske regjeringen og deres støtteparti, det høyrepopulistiske Dansk Folkeparti, kom frem til et forlik om statsbudsjettet fredag kveld.

Innvandrerne vil flytte til øya i 2012. I dag huser et forskningssenter for smittsomme sykdommer. Øya har tidligere vært brukt til å avlive syke dyr med for eksempel kugalskap.