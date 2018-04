65 år etter krigen kan Nord- og Sør-Korea få en fredsavtale

Fredag er det planlagt toppmøte mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og hans sørkoreanske kollega Moon Jae-in. Ekspertene mener at et vellykket møte vil være avgjørende for at USAs president Donald Trump og den nordkoreanske lederen kan treffes i slutten av mai eller i juni.

Ifølge sørkoreanske myndigheter har det vært samtaler mellom de to nabostatene og USA for å få en formell slutt på Koreakrigen. Hvis Nord-Korea gir opp sitt atomvåpenprogram, vil USA og Sør-Korea forsøke å få til en fredsavtale, fremholder den sørkoreanske nasjonale sikkerhetsrådgiveren Chung Eui-young, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

– Vi har diskutert hvordan vi kan fjerne de bekymringene Nord-Korea har for sin egen sikkerhet, og vi har hatt grundige diskusjoner om hvordan vi kan sikre at Nord-Korea får en lys fremtid hvis landet tar de rette avgjørelsene, forteller Chung Eui-young.

Kim Jong-un uttalte forrige måned at Nord-Korea var villig til å avslutte atomvåpenprogrammet hvis det fikk tilstrekkelige sikkerhetsgarantier, ifølge The New York Times.

Også Trump har bekreftet at det snakkes om en fredsavtale og at han støtter det.

Evan Vucci Wong Maye-E / TT NYHETSBYRÅN

65 år med våpenhvile

Krigen som varte fra 1950 til 1953 ble avsluttet med en våpenhvile mellom Nord-Korea, Kina og FN-styrken som ble ledet av USA. Sørkoreanske ledere ville imidlertid ikke være med på våpenhvilen fordi de ønsket ikke at Korea skulle forbli delt.

– Derfor er det ikke teknisk mulig for Nord- og Sør-Korea å avslutte våpenhvilen på toppmøtet, sier Park Jae-jeok, statsvitenskapsprofessor ved Hankuk-universitetet i Seoul, til Reuters.

Han fremholder at alle signaturlandene må være med på å erklære at våpenhvilen erstattes av en fredsavtale.

– På toppmøtet neste uke kan imidlertid de to landene bli enige om å jobbe for å avslutte krigen formelt, arbeide for en fredsavtale og fortsette diskusjonene med de involverte landene, sier Park.

I Koreakrigen kjempet kineserne sammen med Nord-Korea, mens en FN-styrke ledet av USA var alliert med Sør-Korea.

KCNA

Hvordan vil freden se ut?

Ifølge Reuters har Nord-Korea tidligere kun ønsket å inngå en fredsavtale med USA, og landets første leder – Kim Il-sung – foreslo en fredsavtale for USAs president Jimmy Carter på 1970-tallet.

Nord- og Sør-Korea har diskutert en fredsavtale tidligere, blant annet i 1992 og på det siste toppmøtet mellom de to landene i 2007.

Spørsmålet er hvordan en eventuell fredsavtale vil se ut. Nord-Korea har gjentatte ganger krevd at USAs soldater må trekkes ut av Sør-Korea. Ifølge ekspertene skal Kim Jong-un ha vist større kompromissvilje i det spørsmålet.

Den nordkoreanske lederen protesterte ikke mot den siste felles militærøvelsen mellom USA og Sør-Korea, slik han pleier, og hans far og forgjenger, Kim Jong-il, skal tidligere ha sagt at Nord-Korea kan akseptere amerikanske soldater hvis de får en fredsbevarende rolle.

Både USA og Sør-Korea har fremholdt at en fredsavtale kun er mulig hvis Nord-Korea går med på å avslutte sitt atomvåpenprogram.

NTB Scanpix

Kina sitter med nøkkelen

Det amerikanske fredsforskningsinstituttet konkluderte i 2003 med at en effektiv fredsavtale bør involvere Sør- og Nord-Korea – i tillegg til USA og Kina.

– Kina vil være svært kritisk til at USA beholder soldater på Korea-halvøya. Selv om de skulle godta en amerikansk tilstedeværelse så ville de nok kreve at USA ikke utplasserer atomvåpen eller rakettforsvar i området, fremholder Shin Beom-chul, forsker ved Det asiatiske instituttet for politiske studier i Seoul.

Kinesiske myndigheter sa tidligere denne uken at de var positive til en fredsavtale, men en mulig handelskrig mellom Kina og USA kan stikke kjepper i hjulene for en løsning. Trump har varslet at USA kan innføre straffetoll på kinesiske importvarer, mens kinesiske myndigheter har lovet at de vil svare med samme mynt.

– Hvis de to landene ikke klarer å løse sine handelsproblemer, så kan det få avgjørende betydning for kinesernes vilje til å hjelpe USA med Nord-Korea, fremholder Cheng Xiaohe fra Renmin-universitetet i Beijing overfor The New York Times.

KCNA

Selv om Pyongyang har sagt at det kan være villig til å avslutte atomvåpenprogrammet, er flere eksperter skeptiske til at Kim Jong-un faktisk mener det. Flere peker på at diktatoren neppe vil gjøre noe som kan sette regimet i fare.

For å sikre at Nord-Korea faktisk kvitter seg med atomvåpnene, må man ha et strengt system for inspeksjoner.

– Det ville bli svært vanskelig å sjekke at Nord-Korea holder seg til avtalen, og regimet kan bryte løftene når som helst, sier professor Kim Ki-ho ved Kyonggi-universitetet til The Financial Times.

Han peker på at hvis USA trekker ut sine soldater fra Sør-Korea, vil man ikke ha noen effektive virkemidler for å takle nordkoreanske provokasjoner hvis Pyongyang skulle bryte sine løfter.

Professoren forteller at mange sørkoreanere tviler på at det vil bli virkelig fred på Koreahalvøya.

– Mange er bekymret for hva Nord-Korea egentlig vil og om man kan stole på Pyongyang som forhandlingspartner.