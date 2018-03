Sergej Skripal, hans datter og en politimann ligger i koma etter å ha blitt utsatt for en nervegift i Salisbury søndag.

Den fosforbaserte nervegiften som ble brukt, tilhører en gruppe av stoffer kjent som Novitsjok. Det betyr «nykommer» eller «nykomling» på norsk. Stoffene ble utviklet i Sovjetunionen på 70- og 80-tallet med tanke på at den skulle være vanskelig å oppdage og beskytte seg mot for Nato-land.

Det består av to kjemikalier som sammen skaper den livsfarlige blandingen, og giften kan komme som gass, væske eller i pulverform.

Det er aldri tidligere oppdaget brukt, skriver The Times.

Svært dødelig

– Dette er farligere og mer sofistikert enn midler som sarin eller VX, og det er vanskeligere å bestemme, sier farmakologiprofessor Gary Stephens ved University of Reading til BBC.

Novitsjok skal angivelig være 5 til 8 ganger giftigere enn VX, nervegassen som ble brukt til å drepe den nordkoreanske diktatoren Kim Jong-uns bror i fjor.

– En av hovedgrunnene til at disse midlene er utviklet, er fordi bestanddelene ikke står på den forbudte listen, sier professoren med henvisning til reglene for kjemiske våpen i folkeretten.

– Det betyr at kjemikaliene som er blandet for å lage det, er mye lettere å avlevere uten at det utgjør noen helserisiko for kuréren.

Det er foreløpig ikke kjent hvor eller hvordan Skripal og hans datter ble forgiftet.

Ble trolig forgiftet gjennom huden

Stridsmiddelet som ble brukt mot Skripal og hans datter, kan ha kommet i pulverform. Siden ofrene ikke ble syke med en gang, kan det tyde på at de fikk i seg giften gjennom huden, og ikke at de pustet den inn, skriver The Times.

– Dersom du puster det inn, kan det drepe raskt, men om det blir tatt opp gjennom huden, vil det ta lengre tid. Det må komme inn i blodomløpet, sier den pensjonerte obersten Hamish de Bretton-Gordon til avisen. Han har jobbet med kjemiske våpen i en årrekke.

Både den britiske regjeringen og en rekke eksperter mener stoffet må ha blitt produsert ved et russisk laboratorium.

Kveler de som blir forgiftet

Skripal, hans datter Julia og en engelsk politimann ble alvorlig syke av giften. Britiske myndigheter klarte ikke umiddelbart å finne ut hvilket stoff som forgiftet dem.

Stoffet er ikke nødvendigvis på listen over ting man sjekker for i første omgang, sier kjemiprofessor Andrea Sella ved University College London til Financial Times.

– Man kan oppdage det om du vet hva du leter etter, forteller han.

Giften påvirker nervesystemet og fører til at hjerterytmen settes ned og luftveiene blir snevret inn, noe som igjen «fører til død ved kvelning», sier Stephens til FT.

Nervegassens eksistens ble ført kjent i 1992, da blant andre vitenskapsmannen Vil Mirzajanov fortalte om utviklingen av våpenet.