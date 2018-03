Politiet advarer om mulig seriebomber etter eksplosjoner i Austin

På en pressekonferanse mandag sier politiet at de mistenker at samme gjerningsperson står bak alle de fire eksplosjonene, og advarer om at det muligens finnes en «seriebomber» i den amerikanske delstaten.

– Det vi har sett nå, er en markant endring fra det som så ut til å ha vært tre veldig målrettede angrep, til det som skjedde i går, et angrep som hadde rammet et tilfeldig offer som tilfeldigvis gikk forbi, sier Austins midlertidige politisjef Brian Manley ifølge Washington Post.

God kjennskap til hvordan man lager bomber

Eksplosjonen natt til søndag ble tilsynelatende trigget av en snubletråd, noe som gjør at politiet mistenker at gjerningspersonen har god kjennskap til hvordan man lager bomber. Manley merker seg også at denne bomben gikk av utendørs, mens de tre andre hadde blitt lagt igjen i ofrenes hjem.

To mørkhudede menn ble drept i de to første bombeangrepene, mens det tredje påførte en 75-årig latinamerikansk kvinne alvorlige skader. Alle de tre angrepene skjedde øst i byen, der det bor mange afro- og latinamerikanere. To hvite menn tidlig i 20-årene ble såret av bomben som gikk av søndag.

Myndighetene har så langt sagt lite om hvorfor disse bombene gikk av, og har kun slått fast at bombene var sofistikerte og at angrepene kan ha vært rasistisk motiverte. Dette har de imidlertid sagt at kun er en teori.

–Dette er vi ikke villige til å utelukke ennå, sier Manley, som ber publikum om all mulig informasjon ettersom de foreløpig ikke har noen klar mistenkt.