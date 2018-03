Russland utviser 23 britiske diplomater

Beslutningen ble kunngjort lørdag, få dager etter at Storbritannia ga beskjed om at 23 russiske diplomater må forlate Russlands ambassade i London.

Den diplomatiske feiden har brutt ut etter giftangrepet mot en tidligere dobbeltagent og hans datter i byen Salisbury for snart to uker siden. Politet har opplyst at de to russiske ofrene ble utsatt for en nervegift og etterforsker saken som drapsforsøk.

Tidligere denne uken sa Storbritannias utenriksminister at det var overveldende sannsynlig at Putin beordret giftangrepet mot Skripal. Boris Johnson sier at den russiske presidenten selv ga grønt lys til å bruke det kjemiske våpenet på britisk jord.