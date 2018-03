Førerløs bil drepte kvinne – Uber unngår rettssak

Det var mandag 19. mars at Elaine Herzberg (49) krysset veien med en sykkel i Phoenix-forstaden Tempe i USA. Det skjedde på et sted hvor det ikke var et fotgjengerfelt, men bilen skulle likevel ha oppdaget kvinnen.

Det er anslått at den førerløse bilen fra Uber holdt 65 km/t da den kjørte på kvinnen. Det befant seg en person i bilen, men den var satt i «automat-modus» da ulykken inntraff.

Kvinnen ble fraktet til sykehus, men døde av skadene hun var påført.

Ulykken regnes som den første som kan knyttes til selvkjørende biler. Fredag 23. mars ble det omtalt at interne Uber-dokumenter viser at bilene skal ha hatt problemer i forkant av ulykken.

ROBOTTAXI GODKJENT I ARIZONA. Reisen inn i fremtiden har avgang nå, og den går uten sjåfør, skrev Aftenposten i februar.

Vil ikke si noe om størrelsen på forliksbeløpet

Mens omfattende undersøkelser gjøres av hendelsen synes det nå klart at det ikke blir noen rettssak. Avdødes familie har frafalt sine krav etter å ha inngått forlik med Uber. Forliket er omtalt av The Guardian, som igjen er sitert av VG.

Advokatfirmaet som representerer familien vil ikke si noe om innholdet i forliket.

Guvernøren i Arizona, Doug Ducey, nektet umiddelbart all testing av selvkjørende Uber-biler etter ulykken.

– Offeret kom ikke ut av ingenting. Hun går på en mørk vei, men det er en åpen vei, så laseren og radaren burde sett henne og kjent henne igjen som et menneske, sier Bryant Walker Smith, professor ved universitetet i South Carolina som foreleser om selvkjørende biler ifølge NTB.

Det er ikke kjent om ulykken i USA får følger for uttesting av førerløse biler i Norge.

