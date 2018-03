* Søndag 4. mars ble den russiske eksspionen Sergej Skripal (66) og hans datter Julia (33) funnet bevisstløse på en benk i Salisbury i Storbritannia. To uker senere ligger begge fortsatt i koma, og tilstanden deres beskrives som kritisk, men stabil. Også en politimann er innlagt på sykehus, men tilstanden hans oppgis å være bedre.

* 12. mars, en drøy uke senere, sa statsminister Theresa May at det er stor sannsynlighet for at Russland står bak angrepet.

* May sa også at nervegiften som ble brukt i angrepet, er identifisert som novitsjok, en nervegift som ble utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen.

* 14. mars kunngjorde May at Storbritannia utviser 23 russiske diplomater i tillegg til en rekke andre tiltak mot Russland.

* 17. mars svarte russiske myndigheter med å utvise 23 britiske diplomater og stanse aktivitetene til den britiske kulturinstitusjonen British Council i alle deler av Russland.

* Russiske myndigheter avviser anklagene om at de er involvert i giftangrepet.

* Britisk politi har startet etterforskning av hvorvidt russere kan knyttes til 14 andre dødsfall de siste årene.