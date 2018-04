Russland la ned veto mot USAs Syria-resolusjon

* Den væpnede konflikten i Syria brøt ut i mars 2011.

* 23. juli 2012: Syriske myndigheter innrømmer for første gang å ha kjemiske våpen og truer med å bruke dem om vestlige land griper inn i krigen.

* 21. august 2013: Flere hundre mennesker blir drept i kjemiske angrep øst og sørvest for Damaskus. Opprørerne anklager regimet, som benekter å stå bak. Amerikanske etterretningskilder konkluderer med at regimet står bak og at 1.429 mennesker ble drept, blant dem 426 barn.

* 14. september 2013: USA og Russland inngår en avtale om at regimet i Syria må gi fra seg sine kjemiske våpen innen sommeren 2014.

* 16. september 2013: FN konkluderer med at giftgassen sarin ble bruk i angrepet i august.

* 10. september 2014: Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) sier at klorgass er blitt brukt i Idlib-provinsen etter at regjeringshæren skulle ha gitt opp sine kjemiske våpen.

* 7. august 2015: FNs sikkerhetsråd oppretter et ekspertpanel for å granske bruken av klorgass i Syria. USA, Storbritannia og Frankrike anklager regimet, men Russland sier det ikke finnes bevis.

* 25. august 2015: Opprørere hevder å ha bevis for bruk av giftgass i angrep mot deres områder i Aleppo. Hjelpeorganisasjonen Leger Uten Grenser (MSF) sier de har behandlet ofre for giftgass i Aleppo. En FN-gransking i 2016 legger ansvaret på IS.

* 2. august 2016: Den syriske eksilgruppen Observatory for Human Rights melder om nye giftgassangrep i Aleppo.

* 21. oktober 2016: En FN-ledet gransking av ni gassangrep gir regimet ansvaret for tre og IS for et angrep. Russland avviser anklagene mot regimet.

* 28. februar 2017: Russland og Kina legger ned veto mot en FN-resolusjon som ville innføre nye sanksjoner mot regimet på grunn av bruk av kjemiske våpen.

* 3. mars 2017: OPCW opplyser at de gransker ytterligere åtte angivelige gassangrep som skal ha funnet sted siden nyttår.

* 4. april 2017: Minst 86 mennesker ble ifølge eksilgruppen SOHR drept i et flyangrep mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen. FN-rapport konkluderte i oktober med at det var det syriske regimet som sto bak gassangrepet. Etter dette la Russland ned veto i Sikkerhetsrådet mot å videreføre granskningen av bruken av kjemiske våpen i Syria.

* Januar 2018: Det meldes om flere kjemiske angrep i det opprørskontrollerte området Øst-Ghouta utenfor Damaskus.

* 7. april 2018: Et kjemisk angrep i byen Douma i Øst-Ghouta skal ha tatt opp mot 100 liv. USAs president Donald Trump og Frankrikes president Emmanuel Macron er blant dem som har reagert kraftig på meldingene.

* Siden 2012 har det funnet sted minst 130 ulike angrep med kjemiske våpen i Syria, ifølge franske anslag.

(Kilde: AFP, NTB)