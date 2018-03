Russisk ambassadør advarer mot ny kald krig

Som en reaksjon på giftangrepet i Salisbury har i alt er mer enn 140 russiske tjenestemenn blitt utvist fra over 20 land samt NATO. Australia utviser selv to diplomater.

Ambassadøren Grigorij Logvinov til Canberra sier utvisningen er en konspirasjon mellom vestlige land for å undergrave Russland, og at dette startet da landet ble mer selvstendig etter 90-tallet.

– Om vesten følger denne linjen, er jeg redd vi vil sitte dypt i en kald krig-situasjon, sa Logvinov til journalister.

Giftangrepet i den engelske byen var rettet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia. Russland nekter for å ha hatt noe med angrepet å gjøre, men Storbritannia mener det ikke finnes noen annen troverdig forklaring enn at Russland står bak. Logvinov stiller imidlertid spørsmål til hva som egentlig hendte med de to.

– Gurimalla, hvem har sett Skripal (og datteren) etter den angivelige forgiftningen? Hvem har sett noen som helst medisinsk rapport bortsett fra den politiske pressemeldingen om at de ble forgiftet med en angivelig nervegift, spør han.

Han mener det er ingen grunn til at Russland skal være interessert i eksspionen.

– Han var dømt, han sonet sin dom, han var fri. Russland er ikke interessert i ham lenger, fortsatte han.

Til slutt la han til at president Vladimir Putin venter på forslag til hvordan han skal svare på masseutvisningen av diplomatene, noe han har lovet å gjøre.