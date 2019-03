Brutal dom i britiske aviser dagen etter Mays ferskeste nederlag: «Harkete skrekkforestilling» og «Toskenes hus»

Britenes statsminister Theresa May gikk tirsdag kveld på enda et nederlag i brexit-saken. 391 medlemmer av parlamentet stemte imot skilsmisseavtalen hun har forhandlet frem med EU, 242 stemte for.

Onsdag morgen dominerte tapet de britiske avisene.

Her er et knippe eksempler:

The Independent

The Independent skriver at May har mistet kontrollen og at parlamentet må bestemme seg for om de vil skrote brexit, ordne en ny avtale eller legge frem saken i en ny folkeavstemning. Avisen er ikke i tvil om at den anbefaler en ny folkeavstemning.

De lovet britene brexit og hadde det innen rekkevidde, skriver Daily Mail og konkluderer i overskriften med «Toskenes hus».

«May klamrer seg fast til tross for et andre ydmykende nederlag», skriver The Daily Telegraph, en avis som ivrer for brexit. «Som en døende Soprano med robothoste», skriver avisens kommentator.

«Hvor mye mer av dette tåler Storbritannia», spør Daily Express og mener en forsinkelse vil knuse håpet til 17,4 millioner mennesker som stemte for brexit.

«Utsatt brexitkaos», skriver Daily Mirror. Nasjonen har måneder med kaos i vente, spår avisen.

«Behold ingen avtale som et alternativ, mener DUP», skriver nordirske Belfast Telegraph. DUP er det nordirske partiet som er en del av Theresa Mays parlamentariske grunnlag. Parlamentet skal onsdag kveld stemme over om de ønsker å gå ut av EU uten en avtale med Unionen om hvordan det skal skje.

The Times

«Drevet til fortvilelse», skriver The Times. Avisens kommentator David Finkelstein skriver at Mays konservative parti er i en enda større strategisk krise enn det ser ut til.

The Sun

«Harkete skrekkforestilling. Statsministeren mister stemmen (avstemningen) mens avtalen smuldrer opp», skriver The Sun. Statsminister May var tydelig plaget av et halsonde da hun talte i parlamentet under tirsdagens debatt.